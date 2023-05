Mujer deja su segundo empleo para estar más tiempo con su familia y gana $732 mil en la lotería el último día de trabajo

Una suertuda mujer, de nombre Jamie Sullivan, de la ciudad de Saint John, en Canadá, le pegó al gordo llevándose un premio de $1 millón de dólares canadienses (unos $732,000 dólares estadounidenses) con el juego de lotería Atlantic Lottery’s Scratch’N Win. Y el premio llegó justo en el mejor momento, ya que había tenido que renunciar a uno de sus dos empleos.

Sulllivan se vio obligada a dejar uno de sus dos empleos de tiempo completo, ya que deseaba pasar más tiempo con su familia. Claro, eso también significaba que tendría menos dinero para apoyarlos.

Sin embargo, mientras se dirigía a su segundo empleo el último día de trabajo, decidió comprar un raspadito de lotería.

Al rasparlo, descubrió que se había ganado $1 millón de dólares. Después de esto, la mujer ni siquiera pudo ir a trabajar.

“Es muy surrealista, muy ‘pellízcame’. No estoy seguro de si estoy soñando. Me alegro de estar aquí ahora, así que se está convirtiendo en una realidad y aún más emocionante”, dijo Jamie, dijo a suertuda mujer, de acuerdo con The Daily Hive.

La mujer dijo que ella y su familia siempre habían querido tener un perro Boston terrier, pero que no tenían los recursos ni el tiempo para adoptar uno.

Ahora, gracias a su nueva fortuna, podrán cumplir este sueño.

De hecho, dijo que ya hay una persona que quiere dar a su perro en adopción, el cual justamente es de la misma raza.

Dijo que llamarán al perro Lotto.

La mujer planea usar su nueva fortuna para pagar la hipoteca y la educación de sus hijos y para apoyar a sus padres jubilados.

