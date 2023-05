Raúl de Molina y ‘La Materialista’ se vieron las caras tras haber protagonizado una controversia

El equipo de ‘El Gordo y La Flaca‘ hizo sus maletas por un motivo bastante especial, y es que todos se fueron a Nueva York para transmitir el programa desde aquel lugar, y a través de las redes sociales realizaron el anuncio para aquellos que desearan se pudieran acercar para compartir con ellos un momento.

A su vez, en la aplicación de la camarita compartieron una publicación donde indicaron que ‘La Materialista’ era la invitada del programa que tenían preparado en vivo desde la plaza Quisqueya. A su vez, para muchos era de gran curiosidad saber cómo sería el encuentro entre la cantante y Raúl de Molina.

Recordemos que fue en el mes de julio cuando el presentador del programa que transmiten en Univision y la cantante se vieron envueltos en un escándalo por una mala jugada debido al covid-19, y es que Raúl se quiso asegurar de saludar a aquellas personas que sabía que les habían realizado la prueba para asistir a los ‘Premios Juventud’.

“Si no conozco a la persona, no la voy a saludar de beso ni de abrazo“, comenzó diciéndole al conductor cubano Enrique Santos.

El pasado lunes la intérprete de ‘La chapa que vibra’ llegó muy alegre y saludando a los presentes, mientras que se acercó al público para tomarse algunas fotos que le pidieron. Posteriormente, Raúl se aproximó, fue en ese momento cuando se dieron un abrazo y un beso en la mejilla.

Raúl de Molina aclaró la mala interpretación

“Sí, abracé a Carlos Ponce, pero sé que Carlos Ponce para estar en la alfombra de Premios Juventud tuvo que hacerse una prueba de covid-19. Univision le hizo pruebas a las personas que trabajaban con ellos para poder ir a la alfombra. Yo no conozco si ella se hizo una prueba covid-19 o no, pero no la voy a saludar. Me da pena, la saludé de lejos, le mandé besos y todo; pero no uses una cosa que yo no la saludé porque sea dominicana, se han inventado eso”, le respondió de Molina a Santos.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina se defiende tras críticas por no saludar de beso a ‘La Materialista’

· Conoce el hotel en España que Raúl de Molina califica como uno de sus lugares favoritos

· Raúl de Molina bailó al ritmo de la danza árabe tras sus vacaciones en Marruecos