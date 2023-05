Aleyda Ortiz, conductora de “En Casa con Telemundo” asegura que su intuición la llevó a dejar Univision

Aleyda Ortiz comparte las claves que han hecho que ella ahora esté cumpliendo muchos de sus sueños y otros que nunca imaginó que se pudieran cumplir. La presentadora de “En Casa con Telemundo” también habla de la ruptura sentimental de su gran amiga Clarissa Molina, y el consejo que le ha dado.

Por fin se están cumpliendo muchos sueños, ¿no?

Sí, cosas que yo deseaba, experiencias, entrevistas, escenarios que la verdad no pensé pisar pero se me están dando; por ejemplo, el Met Gala fue una gran bendición, que yo la verdad no me lo esperaba.

La presentadora confiesa que todo comenzó cuando confió en su intuición y dejó su trabajo en Univision.

“Fue un salto al vacío prácticamente porque de verdad yo no tenía nada, no tenía ni un plan, simplemente darme un voto de confianza y que mi corazón ya venía diciéndome ‘por aquí no es’, porque yo quería hacer más cosas en mi vida.

“Yo decía, tengo una opción o quedarme aquí en este lugar que es amazing y es increíble también, o sea, yo tampoco soy mal agradecida, pero mi corazón me decía es eso o no te vas a dar el chance de probar algo nuevo, hacer otras cosas y si te quedas aquí no va a pasar.

“Así que yo cuando hice ese cambio te lo juro todo cambió. Te digo que hasta en mi nivel personal, con mi esposo, muchas cosas han pasado, tenemos cinco perros, o sea, todo fue a raíz de ese cambio en mi vida”.

Aleyda también confía que en el momento adecuado llegará otro de sus grandes sueños: ser madre.

“No hemos dejado de intentarlo, pero yo sé que va a pasar. No sé cómo explicarlo, a veces mi mamá, mi suegra me preguntan, y no me molesta que me pregunten porque no siento nada negativo al respecto, siento como que va a llegar; es que Dios sabe el momento y cuando él me deposite esa sensación en mi corazón yo voy a entender el mensaje y ahí se va a dar, yo estoy segurísima, ¡jajaja!”.

Sobre Clarissa Molina…

Antes de terminar la charla, opina sobre la situación de su gran amiga, Clarissa Molina, quien acaba de confesar su ruptura con su prometido Vicente Saavedra.

¿Qué consejo le diste a Clarissa tras su ruptura?

El consejo que le di fue que nada… Todos hemos pasado por el proceso doloroso de separación. Yo personalmente he compartido mis procesos y también han sido algunos públicos y mi consejo mayor es que el tiempo pasa, el tiempo todo lo cura y que se enfoque en ella, que eso es lo mejor y que nadie se muere de amor.

“A mí, por ejemplo, eso era lo que más me afectaba porque yo soy muy emocional; pero ella está bien, ella está fuerte, está tranquila y eso es lo más importante”.

