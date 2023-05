Empleados de tienda de Massachusetts han sido acusados de robar billete de lotería de un cliente para cobrar el premio de $3 millones

Un par de empleados de una tienda en Massachusetts han sido acusados oficialmente frente a las autoridades de haberle robado un billete de lotería a un cliente, el cual ganó $3 millones, premio que, posteriormente, intentaron cobrar sin éxito.

El distrito del condado de Massachusetts divulgó un comunicado en el que se informa de esta peculiar situación acontecida el 17 de enero de 2023. Una persona acudió a la tienda Savas Liquors, ubicada en la 330 Bedford Street, en Lakeville; ahí adquirió una bolsa de papas fritas y varios tickets de lotería, 2 del sorteo del Mega Millions y 2 del juego Mass Chash. Además, eligió el multiplicador para sus tickets del primer juego, para así aumentar su premio, en caso de ganar.

Una de las empleadas de la tienda, identificada como Carly Nunes, de 23 años, se encargó de imprimir los tickets de lotería; posteriormente volvió a la caja registradora para cobrarle al cliente, mismo que no se percató que solo llevaba consigo la bolsa de papas y no los billetes. Luego de buscarlos por un largo rato, al no encontrarlos, supuso que los había extraviado.

45 minutos después, según las grabaciones de una cámara de seguridad de la tienda, otro cliente llegó para comprar 5 tickets de lotería. Al pasar por la caja, se dio cuenta de que, alguien había dejado un par de tickets del Mega Millions, mismos que devolvió a la cajera.

Justamente uno de esos tickets resultó ser el ganador de un premio mayor de $3 millones.

2 días más tarde, otro empleado de Savas, llamado Joseph Reddem, de 32 años, llevó a Nunes y a su novio a la sede de la lotería para reclamar el premio de la lotería. Pero los funcionarios de la lotería notaron algo extraño en este trío, además de que el ticket parecía roto y quemado.

Además, luego de informarles sobre la cantidad a la que ascendía el premio, algunos trabajadores de la lotería escucharon una pequeña discusión entre Reddem y Nunes, ya que él le dijo que solo le daría a su compañera $200,000 del total, pues fue él quien finalmente se acreditó como el propietario del ticket ganador.

Luego, la joven fue entrevistada por algunos investigadores de la lotería. En la charla, Nunes afirmó que compró el ticket ganador del Mega Millions al terminar su turno de trabajo el 17 de enero, pero cuando se le cuestionó sobre el mal estado del billete, aseveró que lo rompió accidentalmente mientras lo sacaba de su billetera y que las quemaduras se debían a que lo dejó sobre una tubería.

Las explicaciones les parecieron poco lógicas, así que los funcionarios de la lotería decidieron abrir una investigación sobre el caso, pidiendo ayuda a la Policía Estatal de Massachusetts.

La investigación duró 4 meses y finalmente, las autoridades descubrieron, gracias a las cámaras de vigilancia de la tienda, quién era el verdadero dueño del boleto, quien un mes después de haberlo comprado, recordó que justo lo había olvidado en el local.

Un mes después, las autoridades dieron con él y tras entrevistarlo, la lotería de Massachusetts le indicó que le darían el premio de los $3 millones.

Ahora, la empleada de la tienda ha sido acusada de robo, presentación de un reclamo falso e intimidación de testigos; su compañero Reddem también enfrenta un cargo de intento de extorsión y en próximos días serán procesados por estos delitos.

