Empleado de gasolinera en Michigan fue acusado de homicidio involuntario durante tiroteo

Un empleado de una gasolinera en Michigan fue recientemente acusado de homicidio involuntario y arrestado por las autoridades del Departamento de Policía de Detroit, luego de haberse encontrado en un tiroteo que llevó a la muerte a un hombre.

El empleado fue identificado como Al-Hassan Aiyash, de 22 años de edad y oriundo de Hamtramck. La víctima, por otra parte, fue identificada como Gregory Kelly, de 37 años de edad y proveniente de Detroit.

Aiyash no fue el perpetrador del tiroteo, pero fue acusado de cerrar la puerta de la gasolinera momentos antes de que empezaran los disparos, por lo que, por su responsabilidad, la víctima, en conjunto con otros dos hombres, no pudieron escapar. Así lo informó la agencia de noticias Associated Press.

El fiscal del condado de Wayne (Michigan), Kym Worthy, presentó los cargos en contra de Aiyash y aseguró en una rueda de prensa que el cierre de la puerta de la gasolinera por parte del acusado, así como no escuchar las plegarias de los hombres que querían salir desesperadamente del local, “llevaron a las trágicas consecuencias en este caso”.

El perpetrador del tiroteo fue identificado como Samuel Anthony McCray, de 27 años de edad, quien fue acusado de asesinato en primer grado.

También recibió dos cargos de asalto con intención de asesinar, tres cargos de delitos con armas de fuego y un cargo por el delito de posesión de un arma de fuego.

El tiroteo ocurrió, de acuerdo con Associated Press, a las 3:00 AM del pasado sábado, 6 de mayo. Antes de que iniciaran los disparos, McCray intentó irse de la estación de gasolina con objetos que no había pagado luego de que su pago electrónico fuera rechazado. Por ello, Aiyash cerró la puerta.

En ese momento, McCray amenazó con dispararle a todos dentro de la estación de gasolina a menos que la puerta se abriera, de acuerdo declaraciones de David Langston, testigo de lo ocurrido, reseñadas por Associated Press.

Durante el tiroteo, Langston, como otro hombre de 60 años de edad, resultaron heridos.

