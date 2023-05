Thibaut Courtois muestra su apoyo a Vinícius Jr. y ataca a los racistas: “El fútbol de hoy en día es ir al campo a insultar”

El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, mostró su apoyo incondicional al extremo y compañero en los Merengues, Vinícius Jr. luego que éste sufriera cánticos racistas durante el encuentro ante Valencia CF.

Vinícius Jr., quien se fue expulsado del partido al encararse con el guardameta del Valencia, recibió el apoyo de Courtois quien señaló que en caso de que el brasileño hubiese decidido marcharse del campo por los actos racistas, lo hubiese acompañado.

“Algún día tienen que poner una cámara enfocando solo a esa gente. A mí me han hecho gestos de todo también. El fútbol de hoy en día es ir al campo a insultar y no a animar. Si ‘Vini’ me hubiese dicho que no quería jugar, me hubiera ido del campo con él“, comentó el experimentado portero Blanco.

Por si fuera poco Courtois fue crítico con la decisión del cuerpo arbitral a expulsar al propio Vinícius Jr. luego de una serie de empujones al final del encuentro, añadiendo que ha debido expulsarse también a Hugo Duro del Valencia por haber tomado al jugador por el cuello.

Por último, el belga comparó una situación similar que vivió el Valencia años atrás, también de actos reprochables, en la que el club denunció al Cádiz por la situación.

“Hubo un acto de racismo. Hace unos años, el Valencia denunció a un jugador del Cádiz por lo mismo y ahora pasa esto aquí. Hubo ruidos de ‘mono’… no lo podemos tolerar“, cerró.

Sigue leyendo: