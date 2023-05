Janet Yellen insiste en que el 1 de junio es la fecha tope para un acuerdo de deuda

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, insistió el domingo (21.05.2023) en que el 1 de junio sigue siendo un “plazo estricto” para elevar el límite de la deuda federal, con pocas probabilidades de que el gobierno recaude suficientes ingresos para aguantar hasta el 15 de junio, cuando se esperan nuevos ingresos de impuestos, y con las negociaciones estancadas.

Yellen, hablando en el programa “Meet the Press” de la NBC, dijo que sería difícil tomar decisiones sobre los pagos a los estadounidenses si el Congreso no aumentaba el límite de deuda de 31.400 millones de dólares antes de que el Tesoro se quede sin liquidez. “Indiqué en mi última carta al Congreso que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio y posiblemente tan pronto como el 1 de junio. Y continuaré informando al Congreso, pero ciertamente no he cambiado mi evaluación. Así que creo que es una fecha límite difícil”, dijo.

“Desde 1789 Estados Unidos ha pagado sus facturas a tiempo”

En esa fecha, Estados Unidos podría incurrir por primera vez en una suspensión de pagos de su deuda soberana y recalcó que “si el techo de deuda no se eleva, se deberán tomar duras decisiones. Desde 1789 Estados Unidos ha pagado sus facturas a tiempo. Eso es lo que el mundo quiere ver, el compromiso de seguir haciéndolo”, dijo.

Yellen recalcó que si no se llega a un acuerdo habrá “algunas facturas” que no podrán pagarse, pero no precisó a qué sectores afectaría porque apuntó que están centrados de momento en cómo elevar el límite citado, que se alcanzó en enero, obligando a tomar “medidas extraordinarias”. El Gobierno está recurriendo a dinero en sus reservas para pagar las deuda que ha contraído, pero el Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio, un plazo que, según reiteró, no ha variado.

El líder republicano Kevin McCarthy anunció en Twitter una reunión el lunes con el presidente Joe Biden para abordar el tema.

Biden: “Estoy considerando la 14ª Enmienda”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de “inaceptables” las propuestas de los republicanos para subir el límite de endeudamiento del país, y mencionó, en la cumbre del G7 en Japón, donde ya ayer se refirió al problema, la posibilidad de apelar a la Constitución para evitar un default. “Ha llegado el momento de que el otro lado (republicano) abandone sus posiciones extremas, porque mucho de lo que han propuesto es simple y llanamente inaceptable”, declaró Biden a la prensa en. Acto seguido, declaró: “Estoy considerando la 14ª enmienda”.

La 14ª Enmienda, añadida en 1868 a la Constitución, estipula que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley, (…) no debe ser cuestionada”. En otras palabras, los gastos ya votados deben poder ser pagados. Según algunos expertos, esta disposición hace que el límite de endeudamiento sea inconstitucional. Si el Tesoro se endeuda por encima del límite de deuda fijado por el Congreso, esto violaría la ley, señaló Neil Buchanan, profesor de derecho en la Universidad de Florida. Pero no cumplir con las obligaciones de gasto fijadas por el Congreso podría ser una violación peor, dando al Tesoro una justificación para pedir prestado más dinero y seguir pagando sus cuentas.