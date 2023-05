Amnistía para facturas de agua sin pagar

El agua es un recurso vital y la ciudad de Nueva York tiene una de las mejores aguas potables municipales del planeta. Nuestra agua proviene de embalses en los Catskills y más allá, y viaja cientos de millas para llegar a nuestros grifos. Los neoyorquinos solo pagan un centavo por galón de nuestra excepcional agua potable. Y usamos ese dinero para mantener y mejorar la infraestructura crítica que mantiene el flujo de agua y mantiene a los neoyorquinos hidratados y saludables.

Sin embargo, sabemos que algunos residentes tienen problemas para pagar sus facturas, por lo que extenderemos nuestro programa de amnistía de facturas de agua hasta el 31 de mayo. Si Ud. paga el monto principal de su factura de agua en su TOTALIDAD, se le perdonarán todos los intereses. Eso es correcto: no tendrá que pagar ningún interés. Si no puede pagar en su totalidad, lo ayudaremos a establecer un plan de pago y, según el monto que se pague, se puede perdonar una parte de los intereses.

Puede obtener más información llamando al (718) 595-7890 o puede visitar el sitio web de amnistía del agua del Departamento de Protección Ambiental en: nyc.gov/dep/amnesty.

Queremos trabajar con usted. Ayudamos a los residentes de la comunidad de viviendas asequibles de Shorehaven en El Bronx a ahorrar $400,000 en sus facturas de agua pendientes. Esto permitirá a la comunidad invertir en otras mejoras importantes.

Buscamos constantemente formas de hacer su vida más fácil y asequible, y el programa Water Bill Amnistía es parte de nuestra agenda de trabajo. Se lanzó en enero y ha generado $80 millones en pagos de cuentas vencidas hasta el momento, y permitió a los neoyorquinos ahorrar más de $12 millones en intereses.

Al mismo tiempo, no vamos a cerrar los ojos mientras que los millonarios y multimillonarios que pueden pagar sus facturas de agua deciden no hacerlo y, como resultado, aumentan sus tarifas de agua. Recientemente, se informó a cinco propiedades, todas valuadas en más de $4 millones y todas con una deuda de agua impaga superior a $100,000, que si no cancelaban lo adeudado dentro de dos semanas, les cortaríamos el agua. Y ya, cuatro han pagado o entrado en planes de pago.

Pero no queremos cortarle el agua a nadie, por lo que alentamos a todos los neoyorquinos con facturas de agua sin pagar a que se comuniquen con el Departamento de Protección Ambiental y averigüen cuáles son sus opciones. Al pagar nuestras facturas de agua, mantenemos los costos bajos y nuestra maravillosa agua fluye para todos.

Aproveche la prórroga de la amnistía de la factura del agua y pague las facturas que debe. Recuerde: tienes hasta finales de este mes, el 31 de mayo, para inscribirse.

Eric Adams es el alcalde de la ciudad de Nueva York