¿Cuánto tiempo estuvo ausente Chyno Miranda de las redes sociales? 

Chyno Miranda causó miles de emociones al reaparecer en su cuenta de Instagram tras mucho tiempo ausente. Su regreso ha estado lleno de miles de mensajes de fanáticos y amigos que celebran que se encuentre bien.

El cantante venezolano desde 2021 vivió difíciles momentos a causa de una neuropatía periférica que sufrió tras el covid-19. Problemas con el centro donde realizó su rehabilitación y del que fue sacado por órdenes de tribunales, y otras muchas cosas, más fueron parte de lo que pasó en 2022.

Ahora que anuncia que pudo recuperar su cuenta e Instagram vemos que previo a su regreso su última publicación donde se le ve fue el 8 de septiembre de 2021, donde aparece posando junto a un auto deportivo de color rojo. Así que podemos decir que durante 1 año y 8 meses Chyno Miranda estuvo lejos de sus redes sociales.

Sin embargo el 14 de septiembre de 2021 se publicó un comunicado en su perfil donde el cantante aseguró estar atravesando un momento complicado y que estaba trabajando para seguir adelante, poder regresar a los escenarios y avanzar con su proyecto de vida.

8 meses después un nuevo comunicado apareció en nombre de equipo de trabajo y la familia de Chyno Miranda. El 14 de mayo de 2022 en una publicación agradecieron las intenciones de un grupo de amigos de realizar un concierto en benéfico del cantante. “La recuperación del Chyno ha progresado cada día más y estamos seguros de que este gran gesto permitirá que Chyno asegure la continuación de su recuperación y verlo muy pronto en los escenarios”, dijeron.

Desde ese último comunicado publicado por su familia y allegados hasta su reaparición pasaron 1 año y 10 días.

Los mensajes de amor

“Hola mi gente!!!! Estoy de vuelta, hoy por fin pude recuperar mis redes sociales, gracias por estar pendiente de mi recuperación. Nos veremos más seguido, y estaremos más cerca. Los amo todo mi corazón”, fue el mensaje con el que Chyno volvió y posando ate un nazareno en una iglesia.

Rápidamente las reacciones llegaron:

“Gracias a dios Chynin! Todo se va a empezar a enderezar”, “Siempre oro por ti chino, Dios te bendiga el gigante que es más grande inmenso no es más grande que Dios aferrarte a él”, “Hermoso saber que estás de vuelta un mundo lleno de amor que te quiere y te extraña”, “Los venezolanos quieren volver a disfrutar todo ese talento que tiene Chyno Miranda”, “Nunca es tarde sigue adelante! Dios te bendice” y “Mereces lo mejor de corazón levántate en el nombre de Dios padre” son algunos de esos mensajes. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪CHYNO MIRANDA🇻🇪 (@chynomiranda)

