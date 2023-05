Ex fiscal general de EE.UU. apoya a Ron DeSantis en su disputa contra Disney

Una de las disputas más sonadas en el estado de Florida es la que lleva a cabo el gobernador Ron DeSantis y la compañía Walt Disney. El último capítulo de esta disputa fue la cancelación de un campus en Florida por parte de Disney que habría generado 2,000 empleados en la entidad.

No obstante, aunque DeSantis se “enfrenta” políticamente a una de las corporaciones más grandes del mundo, no está solo. Bill Barr, ex fiscal general de Estados Unidos, lo apoya.

“En esta ocasión, en realidad apoyo a DeSantis”, dijo Barr durante una entrevista ofrecida a David Farber, de CNBC, en Santa Bárbara, California.

“Para mí, lo importante aquí es que Disney estaba teniendo privilegios especiales“, recalcó el ex fiscal, y opinó que Disney debería ser tratado como cualquier otra empresa.

Barr también criticó la demanda que Disney entabló en contra de DeSantis bajo el argumento de que el gobernador de Florida organizó, a juicio de la compañía, una “campaña de retaliación en contra de Disney”.

“La intervención de Disney fue muy injusta“, acotó Barr, y agregó que se trató de un movimiento enmarcado en una narrativa en contra de sus oponentes políticos.

Según Disney, la administración de Ron DeSantis “amenaza las operaciones comerciales de Disney, pone en riesgo su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales. Así lo reseñó The New York Times, que tuvo acceso al documento legal introducido en el Distrito Norte de Florida.

La empezó hace más de un año, cuando un CEO de Disney informó que trabajaría para revocar una ley promovida por el estado de Florida que prohíbe las discusiones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género.

Esta ley fue conocida dentro de la opinión pública como la ley “Don’t Say Gay”, aunque oficialmente se llamó Ley de Derechos Parentales en la Educación.

Ron DeSantis también instó a los legisladores republicanos a promover una ley que le quitara a Disney su estatus de auto-gobierno. Antes de que la ley se hiciera vigente, Disney firmó un acuerdo que le permitía retener sus derechos alrededor de sus terrenos. Dicho acuerdo fue boicoteado por DeSantis.

Robert A. Iger, jefe ejecutivo de Disney, ha calificado a Ron DeSantis como “anti-comercial” e incluso como “anti-Florida” por sus acciones, y aseveró que las compañías “tienen derecho a la libertad de expresión, así como los individuos tienen ese derecho. Así lo reseñó The New York Times.

