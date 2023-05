Los Van Van hacen música a su modo

“Nosotros hacemos música para bailar y así ha sido toda la vida, mi padre siempre defendió eso, no quería que nos mezclaran con la política, hacemos música para el pueblo”, dijo tajante Samuel Formell, director de Los Van Van, haciendo referencia a Juan Formell (1942-2014), fundador de la orquesta.

La explicación fue dada como respuesta a la más reciente polémica ocurrida con la agrupación, luego de la cancelación el pasado fin de semana de un concierto en Miami que, según un concejal de esa ciudad, se debió a que él había pedido a los organizadores que no los dejara tocar.

“El concierto de Miami lo cancelamos nosotros por problemas de visado, si hay alguien que está buscando protagonismo diciendo que lo cancelaron por ellos, no hay prueba de eso”, aseguró Formell, explicando que a cuatro de sus músicos no le aprobaron la visa a tiempo para viajar a Florida.

“Nosotros siempre hacemos conciertos en Miami y siempre se han llenado porque tenemos el apoyo de la gente”, agregó en entrevista desde La Habana.

Pero ya esos problemas de papeleo se solucionaron y tanto él como los otros 15 músicos están listos para viajar a Nueva York y presentarse este viernes 26 de mayo en el Lehman Center for the Performing Arts, en donde no han tocado desde hace unos 10 años.

Los Van Van, considerados pioneros en el “songo”, un híbrido de son cubano y música gogó, y creadores del estilo conocido como Timba, traerán al escenario de El Bronx una recopilación de sus 50 años de éxitos así como el primer sencillo del nuevo disco que preparan, “Modo Van Van”, que será el número 43 de su amplia carrera.

“Cada vez que tenemos la oportunidad de hacer un tour por Estados Unidos, Nueva York está entre las paradas obligadas. Para nosotros es una de las mejores plazas para trabajar, es donde tenemos la oportunidad de tener un público mezclado no sólo latino, sino que los americanos que han seguido nuestra trayectoria también nos vienen a ver”, aseguró Formell.

El público del llamado “tren de la música cubana” o “los Rolling Stones de la música cubana”, disfrutará de clásicos como La Sandunguera y Amiga Mía, así como de los temas del disco que obtuvo un Grammy en el año 2000, “Permiso que llegó Van Van”, con los que la agrupación arranca los conciertos de esta gira.

La herencia Formell

Durante la conversación desde Cuba, Samuel Formell, quien además de director toca la batería con timbales para la agrupación, reconoció la presión que ha tenido de mantener en alto el nombre de Los Van Van, luego del fallecimiento de su padre en el 2014. Su hermano, el bajista Juan Carlos y su hija, la cantante Vanessa Formell, lo acompañan en la tarea.

“Es una gran responsabilidad, porque esta es una de las orquestas más famosas y emblemáticas de Cuba, y mantenerla es un reto porque el mismo pueblo cubano nos lo exige. Mi padre me preparó en vida y yo venía ya como director de la banda por casi 15 años, cuando él decidió dejar de tocar el bajo a causa de su enfermedad… Murió tranquilo sabiendo que ya me había preparado para estar al frente”, asegura.

Al preguntarle sobre alguna enseñanza que recuerda de su progenitor, Formell tiene una muy clara.

“El gran consejo que nos dió fue que la cuestión no era llegar, lo difícil era poder mantenerse. Ese consejo siempre lo tenemos presente y cada producción que hacemos nos concentramos en el bailador, en las crónicas sociales que ocurren en Cuba, en lo que nos rodea”, señala. “Pensamos primero en el pueblo cubano, que es quien nos apoya y ha sido seguidor fiel de Van Van”.

En detalle:

Qué: concierto de Los Van Van

Cuándo: viernes 26 de mayo, a las 8:00 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx)

Boletos: llamando al 718-960-8833 o en el link: https://www.lehmancenter.org/events/los-van-van.