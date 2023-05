Presidente de México espera que los latinos en Florida “no le den ni un solo voto” a Ron DeSantis

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió este jueves a los latinos y a la comunidad hispana en el estado de Florida que no le den su voto al gobernador de la entidad, Ron DeSantis, quien oficializó este miércoles su candidatura presidencial para las elecciones en 2024.

La razón: López Obrador espera que los latinos rechacen a DeSantis por sus políticas migratorias.

“Esperemos que los hispanos en Florida despierten y no le den un solo voto (a Ron DeSantis), que no voten por aquellos que persiguen a los migrantes, que no respetan a los migrantes“, dijo López Obrador, de acuerdo con un artículo del portal de noticias The Hill.

Durante una rueda de prensa, el presidente de México aseguró que las políticas migratorias de DeSantis fueron una maniobra para fortalecerse y postularse como el candidato presidencial republicano.

“El gobernador de Texas está haciendo campaña, (diciendo) que militarizará la frontera y que continuará construyendo el muro. Y el gobernador de Florida hace lo mismo, porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Está haciendo politiquerías“, dijo López Obrador.

De acuerdo con información de The Hill, DeSantis se ha involucrado activamente en la migración y en los debates relativos a la seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México, a pesar de la distancia geográfica de Florida y la frontera.

Bajo la administración de Ron DeSantis, Florida ha enviado funcionarios de seguridad para apoyar a Texas en la contención de la migración.

Al respecto de la migración, López Obrador aseguró para The Hill que este fenómeno está siendo utilizado con fines políticos en Estados Unidos.

A pesar de las políticas de DeSantis, el actual gobernador de Florida goza de bastante popularidad entre los hispanos, al menos en los residentes de la entidad.

De acuerdo con un reporte de CNN, al menos 58% de los votantes hispanos en Florida apoyaron a DeSantis en su campaña de reelección.

