Hombre paró en una gasolinera porque se quedó sin combustible, compró un raspadito y ganó $1 millón de dólares

Un hombre de Kentucky tuvo que detenerse en una gasolinera de emergencia con solo $40 dólares en su bolsillo, y es que su auto se había quedado sin combustible. Utilizó todo su dinero para comprar $20 de gasolina y los otros $20 los gastó en un boleto de lotería.

En una tienda llamada Convenient Food Mart en la autopista 25 oeste de Estados Unidos, Michael Schlemmer de Corbin, Kentucky, compró un boleto raspadito del juego de la Lotería de Kentucky llamado “$1,000,000 Luck” por $20.

El automóvil de Schlemmer apenas llegó a la estación de servicio porque tenía muy poco combustible.

Después de regresar a su automóvil, el jugador se percató de que había ganado el premio mayor cuando le apareció el símbolo de $1 millón de dólares.

Schlemmer entró corriendo a la tienda para contarles la noticia a los empleados del minimart.

“Nada pasó por mi mente. Me levanté, volví a la tienda y se los mostré. Hasta que no tenga el cheque en la mano, no lo creo”, dijo Schlemmer, de acuerdo con CBS.

En la sede de la Lotería de Kentucky, Schlemmer recibió un cheque por el monto de $616,330 después de elegir recibir el dinero en un único pago y de que le cobraran los impuestos requeridos.

Los ganadores del premio mayor de la lotería tienen la opción de recibir una suma única o una serie de pagos anuales, lo que implica recibir una cantidad más alta distribuida a lo largo de un período de tiempo más extenso.

Muchos deciden recibir un solo pago para tener más dinero de inmediato.

Schlemmer planea comprar un auto nuevo con el dinero y ahorrará el resto.

