Hombre compra ‘raspadito’ en gasolinera y gana $1 millón de dólares

En las cosas de la Lotería nunca hay que perder la esperanza y hay que responder pronto a los momentos de inspiración, como Michael Schlemmer, originario de Corbin, que al quedar casi sin combustible, se detuvo a comprar gasolina y un billete de lotería que resultó ganador con $1 millón de dólares.

En un comunicado de la Lotería del estado de Kentucky se compartió la afortunada experiencia del nuevo millonario: Michael Schlemmer se detuvo en una estación local para recargar el tanque de gasolina. A la hora de pagar tomó lo que correspondía para el combustible y con el cambio sobrante compró un boleto “raspadito” que le cambió la vida para bien.

Schlemmer es originario de Corbin, a unas 114 millas al sur de Fráncfort, él siempre creyó que no tenía suerte y que la mala fortuna lo perseguía, hasta que el pasado 18 de mayo, al mirar el tablero del auto se percató que el tanque de gasolina solo contaba con la reserva.

Schlemmer acudió a la estación de servicio más próxima, en la carretera 25 Oeste en Corbin.

“Me quedé sin gasolina y me detuve allí”, aseguró el ganador del millón. “Tenía $40 y compré $20 en gasolina y compré un boleto”.

Nunca se imaginó lo que le deparaba el destino, pero hizo caso a su intuición, a ese pequeño momento de confianza que lo convenció de comprar un boleto.

Luego raspó su boleto de $20 dólares y se percató de que había ganado el premio mayor del juego de $1 millón de dólares. Y el afortunado hombre regresó al establecimiento donde compró su boleto: “Simplemente, me levanté y volví a la tienda y se los mostré (a los dependientes de la tienda). No lo creeré hasta que no tenga el cheque en la mano”.

Después de toda la algarabía y ansioso por cobrar su premio, finalmente el jueves pasado Schlemmer se dirigió a las oficinas de la Lotería, donde cobró un generoso cheque por $616,330 dólares después de impuestos, pues prefirió el pago en efectivo en lugar de $862,000 repartido en anualidades.

Ahora, con más presupuesto, el ganador piensa cambiar su auto por uno más nuevo e invertirá el resto del premio en el banco.

