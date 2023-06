FBI: abogado de Nueva York violó a varias mujeres en Boston; fue detenido por pruebas ADN y su novia lo apoya

Matthew Nilo, abogado de Nueva York, fue arrestado como sospechoso de haber cometido una serie de violaciones en Boston hace más de una década.

Nilo, de 35 años, fue arrestado en su hogar en Weehawken (Nueva Jersey) el miércoles y ayer compareció ante el tribunal. Durante la breve presentación en la corte accedió a ser enviado a Massachusetts para responder a los cargos y estuvo acompañado por su novia, Laura Griffin, con quien se comprometió hace pocas semanas, detalló New York Post.

Matthew Nilo "looking forward" to fighting rape charges in Massachusetts, attorney says https://t.co/94k5jGP0FV — WBZ | CBS Boston News (@wbz) June 1, 2023

Los investigadores vincularon a Nilo con las violaciones por una muestra de ADN, según ABC News. Las autoridades de Boston dicen que es el sospechoso de tres violaciones separadas que ocurrieron allí entre 2007 y 2008. Presuntamente apuntó a mujeres que caminaban solas.

Su abogado Jeff Garrigan dijo que está preparado para luchar contra los cargos. “Vamos a presentar una declaración de inocencia con certeza”.

Nilo fue identificado ante las autoridades a través de familiares que enviaron voluntariamente muestras de ADN a una base de datos genealógica. La práctica es controvertida y objeto de al menos una demanda en Nueva Jersey y actualmente está prohibida en Nueva York. Sin embargo, este caso ocurrió en Massachusetts y el fiscal de distrito Kevin Hayden está elogiando a los investigadores.

Su empleador en Manhattan, Cowbell Cyber, dice que Nilo fue contratado en enero de 2023 después de pasar una verificación de antecedentes, pero fue suspendido en espera de una mayor investigación.

“Si bien sabemos que el arresto de hoy del Sr. Nilo no puede borrar el daño que supuestamente infligió a sus sobrevivientes, creemos que hemos eliminado una peligrosa amenaza de nuestra comunidad”, afirmó el agente especial del FBI Boston, Joseph Bonavolonta.