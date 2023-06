Instan a la Gobernadora Hochul a promulgar ley que elimina requisito notarial en cortes civiles

La Legislatura del Estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que busca poner fin al requisito de certificar documentos ante notario público que tribunales civiles, de vivienda y de familia exigen a los litigantes, y en su defecto podran presentar una declaración juramentada bajo pena de perjurio.

Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul todavía no ha promulgado la nueva ley, por lo que organizaciones defensoras de comunidades vulnerables hicieron un llamado a la mandataria estatal para que firme la iniciativa lo más pronto posible.

La implementación de la nueva ley, según advierten, aliviaría a miles de neoyorquinos que tienen procesos en los juzgados civiles, no solo a no tener que pagar los costos que implica la notarización de documentos, lo que muchas veces se convierte en una barrera para personas de bajos ingresos, sino a no lidiar con procesos tecnológicos, complicados para muchos litigantes.

Se estima que muchos neoyorquinos de bajos recursos que acuden a los tribunales no tienen impresoras, escáneres, máquinas de fax o computadoras y carecen de las habilidades digitales para navegar en internet y envíar papeles notarizados de modo electrónico.

“Aplaudimos a la Legislatura del Estado de Nueva York por aprobar por completo este proyecto de ley crítico que eliminará el cobro obsoleto de un requisito de notario para las declaraciones realizadas por los litigantes en casos civiles”, aseguró la organización Legal Aid Society. “Durante años, esta barrera ha impedido que los neoyorquinos de bajos ingresos y sin representación, un número desproporcionado quienes provienen de comunidades de color, reciban igualdad de acceso a un juicio rápido y justo”.

La asociación de defensa legal agregó además que el proceso de certificación notarial es demasiado oneroso, especialmente para neoyorquinos con recursos limitados, al tiempo que advirtió que la eliminación de ese requisito aumentará drásticamente el acceso a la justicia para todos los neoyorquinos, independientemente de su condición, estatus y antecedentes socioeconómicos.

Legal Aid Society manifestó que no existe evidencia que demuestre que la notarización aumente la veracidad de las declaraciones realizadas.

“Requerir un notario afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y sin representación, especialmente a las comunidades de color, y profundiza la brecha digital”, dijo Legal Aid. “La ‘oportunidad’ de notarizar documentos judiciales de forma remota solo funciona para aquellos que tienen acceso a Internet y la tecnología necesaria, y que saben leer y escribir digitalmente”.

Hasta el momento la Gobernadora Hochul no se ha referido al llamado ni ha revelado cuando promulgará la nueva ley, (que enmienda la Ley y Regla de Práctica Civil CPLR)promovida en la Legislatura por el senador Brad Hoylman-Sigal y el asambleísta Charles Lavine.

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, en reportes de 2020, 2021 y 2022 ya había recomendado eliminar el requisito de notario, advirtiendo que dificulta significativamente el acceso a los tribunales.