Acusan a migrante venezolano de causar el incendio de la Tragedia de Ciudad Juárez

Este martes fue detenido Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, un inmigrante venezolano, que estaría presunta vinculado con el incendio registrado el 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 inmigrantes. De acuerdo a las autoridades, Colombo resultó herido por el fuego y permaneció en coma debido a sus heridas.

Ahora esta semana, las autoridades informaron luego de varias investigaciones y videos del interior del lugar, se pudo determinar que en la protesta para exigir agua y comida, que ocasionó las llamas como señal de rechazo, así como una deficiente intervención de los agentes migratorios contribuyó a la Tragedia de Ciudad Juárez.

Ante esto, la detención se realizó el 1 de junio en el Hotel Colonial, donde se hospedaba. el migrante venezolano, luego de ser dado de alta por las lesiones que sufrió durante el incendio. El sospechoso se encuentra ahora en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde un juez determinará su sentencia o impunidad por los hechos. Este sería el segundo venezolano detenido por la tragedia.

“Yo soy inocente, yo no tengo que ver nada, yo soy víctima del incendio y yo no tengo nada que ver, yo soy inocente. Yo no tenía nada que fuera a lesionar a nadie. Para eso hay cámaras y todo, yo no tengo nada que ver”, dijo Carlos Eduardo al momento de ser arrestado.

Arrestan por presuntamente provocar incendio en el Refugio de México.

Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, uno de los venezolanos heridos en el incendio en un centro de migración en Juárez, fue detenido tras ser dado de alta médica, acusado de originar las llamas en el refugio. pic.twitter.com/sld0b3wcxO — Ernesto Meléndez (@ernestormj) June 4, 2023

El pasado 4 de abril, un juez de control abrió un juicio al inmigrante venezolano Jeison Daniel Catarí Rivas, acusado por la Fiscalía de México por ser autor material por acción del incendio que mató a los 40 migrantes en la frontera con Estados Unidos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó durante mayo estar en desacuerdo con ocultar los videos sobre la Tragedia de Ciudad Juárez, en la frontera norte del país, que mató a 40 inmigrantes. En palabras del jefe de Estado mexicano, no se debería ocultar la verdad sobre lo sucedido en la ciudad fronteriza, que llevó a reestructurar las medidas migratorias y a cerrar varios albergues.

El presidente de México dio como instrucción al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía que actúe con estricto apego a la legalidad. “No protegemos a nadie, no hay impunidad (…) Están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió, lamentablemente”, señaló el mandatario mexicano.

Con información de EFE

