Adiós al “karateca” del área: Conoce los cinco mejores goles de Zlatan Ibrahimović en su carrera

Luego de una fructífera carrera de 24 años, Zlatan Ibrahimović puso punto final a su largo camino por el fútbol, llevandose con él un récord de 511 goles oficiales en 866 partidos, jugando para ocho clubes europeos y uno de la Major League Soccer (MLS), logrando 32 títulos. Con la selección de su país, Ibra jugó dos Mundiales y cuatro Eurocopas, colgando los botines como el máximo goleador con 62 tantos en 122 encuentros.

Además de las polémicas y los grandes números, si hay algo que caracterizó la carrera del sueco Zlatan Ibrahimović fueron sus golazos. Desde chilenas prácticamente imposibles hasta goles con patadas de taekwondista, a continuación un repaso de los mejores cinco goles del ahora exfutbolista.

1. Gol ante Inglaterra en un amistoso

El gol que podría ser el más famoso de Ibra es el que le anotó a Inglaterra en un partido amistoso. El 14 de noviembre de 2012, el delantero aprovechó un mal despeje de cabeza del arquero Joe Hart y mandó una impresionante chilena desde casi tres cuartos de cancha aprovechando el adelantamiento del arquero inglés. Suecia terminó ganando 4-2 y el gol ganó el Premio Puskas en el año 2013.

2. El mejor gol en la historia de la MLS

Luego de hacer lo que quiso en Europa (menos ganar la Champions League), el sueco quiso probar suerte en el entonces emergente fútbol norteamericano y no podía debutar de otra manera que no fuera con un golazo. En su debut con el LA Galaxy el 1 de abril de 2018, el ariete volvió a aprovechar el adelantamiento del arquero rival y remató a puerta desde más de 32 yardas ante el LAFC. El tanto fue elegido como el mejor en la historia de la MLS. Was it ever in doubt?!



The 2018 @ATT Goal of the Year belongs to @Ibra_official. 💥 pic.twitter.com/84QMLnihRb— Major League Soccer (@MLS) November 13, 2018

3. Gol “maradoniano”

La calidad de Ibrahimović ya se notaba desde el inicio de su carrera, ya que con el Ajax marcó un gol “maradoniano” el 22 de agosto de 2004. El atacante tomó el balón en tres cuartos de cancha y se llevó a al menos cinco rivales para luego marcar con un potente zurdazo tras la salida del arque del club neerlandés NAC Breda. #OnThisDay in 2004…



There’s only one Zlatan. 😍 pic.twitter.com/MeZrIcqRfa— AFC Ajax (@AFCAjax) August 22, 2019

4. Gol de tacón en su estreno en el PSG

Otro de los goles más llamativos que hizo Zlatan fue el que le marcó al Bastia en lo que fue el estreno del delantero en la Ligue 1 con el París Saint-Germain. Luego de un centro al área, Ibrahimovic se encontró con el balón casi a la altura de la cabeza del defensa rival y mandó un golazo acrobático y de tacón al fondo de la red. The unforgettable moment a scorpion scored for @PSG_English with this sensational @Ibra_official kick 🦂🎯 pic.twitter.com/Ex9Qvquac9— OneFootball HQ (@OneFootballHQ) December 29, 2019

5. Bombazo de 38 yardas en Champions League

En la temporada 2013-2014, en un juego entre el PSG y el Anderletch que ganaron los franceses 4-0, Ibra aprovechó un rebote a 38 yardas del arco y mandó un terrible bombazo de volea directamente al ángulo. Según algunos registros, el balón alcanzó una velocidad de más de 62 millas por hora. Zlatan helped himself to FOUR goals at Anderlecht 6 years ago today! 💪



Including this outrageous strike! 💥#UCL pic.twitter.com/IRuev0kFJa— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019

