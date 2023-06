Agenda NYC: Qué hacer en Nueva York del 8 al 14 de junio

Vuelve Shakespeare in the Park

The Public Theater comienza las vistas previas de la producción Free Shakespeare in the Park del drama clásico de Shakespeare “Hamlet”, este jueves 8 de junio. Dirigida por el ganador del Premio Tony Kenny Leon, la conocida pieza teatral tendrá una duración de nueve semanas en el The Delacorte Theatre en Central Park, hasta el domingo 6 de agosto. Las entradas gratis se pueden adquirir el día de la función en persona en The Delacorte Theatre, en persona en un sitio de distribución del condado, a través de una lotería en persona en el vestíbulo de The Public Theatre o a través de una lotería digital a través de la aplicación móvil TodayTix. Todos los boletos están sujetos a disponibilidad. Más información: publictheater.org.

Foto: Cortesía Joan Marcus

El humor de Silverio Pérez en el SEA

El músico, escritor y humorista Silverio Pérez, creador del currículo de motivación personal a través del buen humor llamado “Humortivación”, regresa a Nueva York. Este jueves 8 de junio a las 8:00 pm en el Teatro SEA, Silverio presentará su unipersonal “Cantanto y Contando”, una velada musical y de anéctodas inspiradas en su nuevo libro, “El Secreto de Mi Padre”, y también las situaciones que vive Puerto Rico y la diáspora en Estados Unidos, con pinceladas de la comedia satírica y humortivación que lo caracterizan. El SEA está ubicado en 107 Suffolk Street, New York, NY 10002 . Información: https://teatrosea.org.

Cortesía

Romeo Santos en el Citi Field

“El Rey de la Bachata”, Romeo Santos, inició su gira “Formula Vol 3” y su próxima parada será este viernes 9 de junio en el icónico estadio y hogar de los Mets de Nueva York, Citi Field en Flushing, Queens. Santos regresa a casa y hará historia al presentarse en este estadio por primera vez luego de ser uno de los únicos artistas latinos en llenar varias fechas en estadios icónicos del área de los tres estados, como el Yankee Stadium y el Met Life Stadium. A las 9:00 pm. El City Field está ubicado en el 41 Seaver Wy, Queens, NY 11368. Entradas: www.ticketmaster.com

Fonseca en el Radio City

Fonseca continúa con su gira Viajantes, que recorrerá unas diez ciudades del país, y este viernes se presentará en el Radio City Music Hall. El tour celebra la vida y la música del cantante colombiano y sus 20 años de carrera. Durante el concierto, el artista llevará al público por un recorrido musical de hits mundiales que le dieron 4 nominaciones al Latin Grammy y recién una nominación al Grammy americano, desde clásicos como “Eres Mi Sueño”, “Arroyito” y “Te Mando Flores” hasta su más reciente sencillo “Si Tu Me Quieres”, que interpreta junto al maestro Juan Luis Guerra. A las 8:00 pm. El Radio City está ubicado en el 1260 Avenue Of The Americas. Entradas: www.ticketmaster.com/Radio-City-Music-Hall

Foto cortesía: Camilo Báez

Queer Teen Night en el Whitney Museum

Este viernes 9 de junio, de 4 a 7 pm., el Museo Whitney ofrecerá una Queer Teen Night en la que los adolescentes LGBTQ+ y sus aliados podrán participar en talleres de creación artística, disfrutar de actuaciones, bailes, regalos y una visita a las emblemáticas exposiciones Jaune Quick-to-See Smith: Memory Map and Josh Kline: Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. El mismo viernes a las 6 pm. y durante todo el fin de semana, los neoyorquinos podrán además unirse al personal educativo del museo en un recorrido por la Historia Queer del Meatpacking District o Queer History Walking Tour para aprender más sobre el impacto y la historia de las comunidades LGBTQ+ en el área que rodea al museo. Se podrá obtener la entrada al museo a través de la iniciativa ‘paga lo que quieras’ o pay-what-you-wish. Las fiestas continúan con la Celebración del Orgullo en el Whitney o Whitney Pride Celebration el sábado 10 de junio, de 11 am. a 6 pm. El Whitney dará la bienvenida a los visitantes para que disfruten de actividades dirigidas a toda la familia, como la elaboración de manualidades, proyectos colectivos para colorear, regalos y mucho más.

Cortesía Whitney Museum.

Arranca el SummerStage

Capital One City Parks Foundation SummerStage, el querido festival de artes escénicas al aire libre de la ciudad de Nueva York, dará inicio a sus presentaciones gratuitas de verano de 2023 este sábado 10 de junio en Central Park. La apertura estará a cargo de la banda de soul St. Paul and The Broken Bones, quienes tendrán como teloneros a la banda de Brooklyn Say She She, la banda de jazz/soul/blues de Harlem Mwenso y The Shakes, y sesiones de DJ de Alisa Ali de WFUV. Gratis en el Rumsey Playfield. A partir de las 5:00 pm. Más información sobre la agenda de este verano en: www.SummerStage.org.

Cortesía

Fútbol femenino en el Paley Center

El lunes 12 de junio a las 6:30 pm, el Paley Center for Media dará la bienvenida a las leyendas del fútbol Carli Lloyd, Alexi Lalas, Karina LeBlanc y miembros adicionales del equipo de transmisión de FOX Sports, incluida la presentadora y reportera Jenny Taft y el productor ejecutivo David Neal, para hablar de la muy esperada Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Como preparación para el evento deportivo imperdible de este verano, el Museo Paley presentará una velada única con atletas admirados y comentaristas expertos que se reunirán para compartir una fascinante mirada interna al histórico torneo. En el Paley Museum (25 West 52 Street). Para más información y entradas, visite: paleycenter.org

Carli Lloyd será parte de la conversación./Shutterstock

Allison Strong en concierto

La cantante Allison Strong, mejor conocida por su papel protagónico en “The Week Of” con Adam Sandler y Chris Rock, dará un concierto el próximo martes 13 de junio a las 7:15 pm, para celebrar el lanzamiento de su nuevo EP, Brontë. De raíces colombianas, Allison es cantautora de folk alternativo, con una voz etérea y letras pictóricas que recuerdan a Joni Mitchell y Kate Bush.En el Rockwood Music Hall, Stage 2 (196 Allen Street). Como invitado especial estará Shawn Randall & Friends, desde las 6:30 pm. Entradas: https://www.seetickets.us/event/Allison-Strong/550656

Cortesía

Festival de los Museos

Como cada año, este martes 13 de junio muchos de los museos a lo largo de la Milla de los Museos, repartidos a lo largo de 23 manzanas de la ciudad, permitirán el acceso gratuito. Lugares como The Metropolitan Museum of Art; Neue Galerie New York; Solomon R. Guggenheim Museum; Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum; The Jewish Museum; Museum of the City of New York; El Museo del Barrio y The Africa Center abrirán sus puertas a los asistentes. La Quinta Avenida estará cerrada al tráfico y llena de bandas en vivo, arte y entretenimiento durante el Museum Mile Festival que este año celebra 45 años. De 6 pm a 9 pm, con o sin lluvia, desde la calle 82 a la 105. Información:https://www.centralpark.com