Clara Chía y Gerard Piqué se comen a besos en la calle: paparazzi los captó en el acto.

Besos por aquí y besos por allá. Manita por aquí, manita por allá… Clara Chía y Gerard Piqué ya no temen mostrar su amor en público delante de quién sea y en dónde sea. El ex-futbolista y su novia se han besado apasionadamente tras salir de los juzgados. Recordemos que ayer -miércoles- juntos se presentaron al juicio en contra del paparazzi Jordi Martín en Ciutat de la Justicia. La demanda en contra de éste fue interpuesta el pasado mes de mayo.

En las imágenes, por otra parte, se puede ver cómo Piqué y Clara se lo están pasando bien pese al problema legal en el que se encuentran. Sin embargo, muchos afirman que este beso en si es una celebración porque al fin se han podido enfrentar contra Jordi Martín.

Piqué y Clara se dan mucho amor en plena calle y los paparazzi lo captaron todo. / Foto tomada de Grosby Group

Recordemos que Martín es corresponsal de El Gordo y la Flaca, quien además se ha encargado de exponer la vida amorosa del catalán con su actual pareja. Muchos, incluido el mismo Piqué, consideran que el fotoperiodista podría estar cayendo en una especie de acoso, delimitando así su vida privada con Chía.

Piqué entonces le ha pedido a los juzgados españoles una orden de restricción en contra de reconocido periodista español.

Sobre la demanda el diario “La Vanguardia” expone que esta “deriva del relato de Piqué, que afirma que el fotoperiodista accedió a una zona privada de un establecimiento para hacerles fotografías. El paparazzi lo niega, pues asegura que él solo trabaja en la vía pública”.

En su petición a la justicia el ex de Shakira ha solicitado que Martín se mantenga alejado de él y de su pareja al menos en 3,000 metros a la redonda.

El periodista se ha manifestado al respecto dándole declaraciones a La Vanguardia, para dicho medio expuso que a su parecer Piqué no lo soporta, “porque siempre he sido más próximo a Shakira”. “Quiero dejar algo muy claro, solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso”.

Éste también agregó: “Si el juez ordena esa medida, será un gravísimo precedente para la profesión, para los fotoperiodistas y para la prensa en general”, según reportó Telemundo Entretenimiento.

Sigue Leyendo más sobre Clara Chía y Gerard Piqué aquí:

· Gerard Piqué en problemas: Padres de Clara Chía se ponen en contra de algunas acciones del futbolista catalán

· Gerard Piqué recibe una alerta: Vidente revela detalles sobre su futuro junto a Clara Chía

· “Chiaroscuro”: la nueva ‘indirecta’ de Shakira a Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué