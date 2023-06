Hombre perdió $18 millones en la lotería por comprar boleto 7 segundos tarde

En 2015, Joe Ifergan, un contador de Canadá, sufrió un gran revés cuando la Corte Suprema de Canadá decidió que no podía recibir su parte de un premio de lotería de $27 millones de dólares canadienses (alrededor de $36.1 millones de dólares estadounidenses), debido a que compró su boleto siete segundos tarde.

En un principio, a Ifergan no le permitieron cobrar su parte del premio porque descubrieron que tenía un boleto ganador, pero lo compró siete segundos después de la fecha límite, según informó The Sun U.S.

El 23 de mayo de 2008, el contador se dirigió a una tienda de conveniencia para adquirir un boleto del sorteo del juego Lotto Super 7. Llegó justo antes de las 9:00 de la noche, que era la hora límite para comprar el boleto.

Un empleado de la tienda le dijo a Ifergan que se apurara porque el tiempo se estaba agotando, mientras él compraba dos boletos para el sorteo.

A las 8:59 de la noche, Ifergan introdujo el primer boleto en la computadora, pero el segundo boleto se ingresó siete segundos después, lo cual significó que solo sería válido para el sorteo de la semana siguiente.

El empleado de la tienda le dijo a Ifergan que el segundo boleto se ingresó tarde y le preguntó si todavía quería comprarlo, a lo que el contador respondió que sí.

Resultó que los números del segundo boleto de Ifergan coincidían con los números ganadores. Sin embargo, debido a que había comprado el boleto después de la fecha límite, las autoridades no le otorgaron el premio. Además, otra persona también había elegido los mismos números y ganó la mitad del premio.

Ifergan decidió demandar a Loto-Québec alegando que hubo un retraso en el procesamiento de su boleto. Sin embargo, después de una prolongada batalla legal de siete años, su apelación fue rechazada y su parte del dinero fue otorgada al otro ganador.

Si el contador hubiera comprado el boleto siete segundos antes, se habría quedado con $13.5 millones de dólares canadienses (unos $18 millones de dólares estadounidenses).

