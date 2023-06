Presidente Biden cuestiona al Partido Republicano por leyes que apuntan a la comunidad LGBTQ en EE.UU.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuestionó al Partido Republicano por el conjunto de leyes y normativas que han propuesto sus miembros en los últimos meses y que apuntan a la comunidad LGBTQ en EE.UU.

“Nuestra lucha está lejos de terminar, muy lejos, porque tenemos gente histérica y, podría decirse, con prejuicios que está involucrada en todo lo que ven en el país. Apelan al miedo, una apelación que es total y completamente injustificada y desagradable”, dijo Biden en una conferencia de prensa reseñada por el portal de noticias The Hill.

En esta conferencia, Biden estuvo acompañado del Primer Ministro de Reino Unido, Rishi Sunak.

The Hill reseñó que a Biden se le preguntó directamente por el apoyo de su administración a la comunidad LGBTQ luego de que en estados como Florida o Texas se aprobaran leyes para prohibir los tratamientos de cambios y reafirmación de género de los jóvenes trans.

“Estos son nuestros niños, son nuestros vecinos; es cruel e insensible“, respondió tajantemente Biden.

“No son los niños de alguien más, son todos nuestros chicos, nuestra juventud, quienes impulsan las ambiciones de nuestra nación. Es de suma importancia cómo tratamos a todos en este país”, acotó el mandatario.

De acuerdo con información de The Hill, la Casa Blanca iba a llevar a cabo una celebración por el Mes del Orgullo el jueves pasado, pero no pudieron debido a preocupaciones relativas con la calidad del aire en Washington. No obstante, el evento fue reprogramado para este sábado.

El más reciente estado que aprobó leyes para prohibir los tratamientos de cambios de género fue Texas, gobernado por Greg Abott (miembro del Partido Republicano) que se convirtió en el decimoctavo estado de EE.UU. en aprobar una legislación de este tipo, y uno de los más grandes a nivel poblacional en contar con esta normativa.

Sin embargo, organizaciones médicas a lo largo de Estados Unidos han expresado su rechazo ante este tipo de leyes.

Esto incluye la Asociación de Medicina de América (American Medical Association o AMA, por sus siglas en inglés), quienes han apoyado el tratamiento médico de reafirmación de género para los jóvenes, siempre que se administre de forma apropiada.

Por otra parte, organizaciones como la Campaña por los Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés) declararon hace poco un “estado de emergencia” para la comunidad LGBTQ en Estados Unidos.

La organización advirtió que, además de las leyes que han adquirido vigencia (al menos 75), se han introducido 525 proyectos de ley “Anti LGBTQ” este año en 41 estados de EE.UU.

El presidente de la HRC, Kelley Robinson, indicó en un comunicado, reseñado por The Hill, que millones de personas de la comunidad están enfrentando, en estos momentos, múltiples amenazas.

Sigue leyendo:

– Organización de derechos humanos declaró “estado de emergencia” para la comunidad LGBTQ en Estados Unidos

– Gobernador de Texas aprobó leyes para prohibir tratamientos de cambios de género para jóvenes trans

– Legisladores de Texas plantean eliminar programas de inclusión y diversidad en universidades públicas