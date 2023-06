Chikybombom se manifiesta tras la visita de Andrés Hurtado a ‘Hoy Día’: “Espero en Dios que cumplas tu palabra”

Chikybombom se tomó unas fotos con Andrés Hurtado y las publicó en su Instagram con un mensaje acorde a toda la polémica qué ha envuelto al famoso presentador peruano tras despedir en vivo a su productor y tener una caldeada conversación con Frederik Oldenburg en ‘Hoy Día’.

La presentadora del programa posó junto al reconocido conductor de televisión luego de que este asistiera al programa en persona, pues previamente había estado de manera online.

Esta visita presencial de Hurtado fue igual o más polémica que su primera aparición virtual. Y es que el conductor tras haber tenido un impasse con Oldenburg pidió a la producción del programa que el venezolano no estuviera presente en su entrevista y allí estaba.

A pesar de esto, la entrevista se desarrolló. Hablaron sobre la manera en la que Andrés Hurtado despidió totalmente al aire a su productor por un error en una de las preguntas que debía realizarle a unas modelos. Como Chikybombom cuenta en el texto de las fotos publicadas, parece ser que el presentador le devolverá su trabajo al productor.

“El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor y el respeto @andreshurtadooficial espero en Dios que cumplas tus palabras y le devuelvas el trabajo al productor el sábado y que todo el cariño y amor y respeto que dices tenerme lo compartas con tus compañeros de trabajo”, dijo la conductora dominicana de ‘Hoy Día’ mientras posaba muy feliz con Andrés Hurtado desde el estudio del show matutino de Telemundo.

El impasse con Oldenburg

Cuando Andrés Hurtado asistió de manera virtual a ‘Hoy Día’ tal parece haber dicho que no quería conversar con los presentadores, hecho que hizo molestar a Frederik Oldenburg, quien hizo gala de su gran curriculum como presentador para indicarle a Hurtado con quién estaba hablando.

“Eso es ego”, dijo el venezolano sobre la situación.

Los seguidores de ‘Hoy Día’ no estuvieron de acuerdo con esta incómoda situación que se vivió en el show de manera virtual y presencial. “Hoy Día tiene dos caballeros como conductores, no permitan que venga este problemático a ofenderlos”, “Qué invitado tan arrogante”, “Nooo qué grosero ese señor con Frederik y Daniel”, “¿Esto es real?? O es actuado?? @hoydia qué tipo tan patético!!!!!”, “Que programa detestable, con razón. DANIEL no abrió su boca, un tipo serio” y “Jajaja ¿en serio está pasando esto?”, son algunos de los mensajes que le dejaron a través de la cuenta de Instagram del programa de Telemundo.

