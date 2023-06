Congresista de NY, Ritchie Torres, pide al Gobierno federal informe detallado sobre reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico

NUEVA YORK – Ante el hecho de que la reconstrucción en Puerto Rico tras los huracanes María y Fiona (2017 y 20222) no avanza con la rapidez esperada, el representante demócrata de Nueva York en la Cámara federal, Ritchie Torres, presentó una legislación que busca que el Gobierno en Estados Unidos someta un reporte detallado del estado de los procesos.

En un comunicado enviado a El Diario NY, el representante del Distrito 15 de Brooklyn, cuestionó el hecho de que el proceso de reparación de la red eléctrica sigue siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos estadounidenses en la isla con reportes de apagones a diario a pesar de que el primero de los desastres ocurrió hace más de cinco años.

“Hace meses que he liderado el llamado para que el Gobierno federal acelere la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico tras la devastación de los huracanes María y Fiona y sigue siendo una vergüenza nacional que en el país más rico del mundo continúan los reportes de cientos de miles de estadounidenses que rutinariamente viven sin electricidad en el mejor de los casos o no tienen electricidad en el peor de los casos”, planteó Torres.

“Aunque estoy agradecido que la Administración Biden ha priorizado el asunto y se han logrado algunos avances en años recientes, simplemente no está ocurriendo lo suficientemente rápido. Es por esto que me he unido a la representante Jenniffer González-Colón para reintroducir la legislación para requerirle al Gobierno federal producir un reporte detallando los pasos que están siendo tomados para acelerar la reconstrucción de la red eléctrica; cómo las inversiones federales están siendo utilizados y cuánto tiempo más va a tomar este proceso. La gente en Puerto Rico que ha sido descuidada por tanto tiempo merecen una red eléctrica resiliente y sustentable capaz de soportar tormentas severas y todos los esfuerzos imaginables deben realizarse para atender urgentemente bajo nuestra promesa de restaurar sus necesidades básicas y abordar esta infraestructura crítica apremiante”, añadió.



La medida presentada por Torres establece que, en un periodo de no más de 180 días (unos seis meses) de la promulgación de la ley, la secretaria de Energía en consulta con la Administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la secretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y los funcionarios concernientes en el territorio deben someter a los comités del Congreso que correspondan el reporte del estado de progreso de las labores de reconstrucción, particularmente, del sistema eléctrico.

En el comunicado, Torres no menciona directamente a Luma Energy, consorcio privado encargado del suministro y transmisión de la energía eléctrica en Puerto Rico desde el verano del 2021; pero sí a la Junta.

En esa dirección, de ser aprobada la medida, se tendría que proveer un análisis del rol de la Junta de Control Fiscal en los procesos. La entidad aprobó el contrato de Luma Energy como parte del trámite del reestructuración de la deuda en la isla.

La propuesta de ley precisa que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y entidades del sector privado que lideran la reconstrucción de la red eléctrica deben brindar información y rendir cuentas sobre el proceso.

La pieza legislativa requiere la presentación de la lista de proyectos en orden de prioridad, el costo estimado de inversión y el tiempo para completarlos. Además, las autoridades tendrían que precisar datos sobre la cantidad de fondos que han sido asignados y la cantidad desembolsados. La medida además requiere un plan de expansión del proceso de reconstrucción que debe iniciar no más tarde del término de tres meses después de la entrada en vigor de la ley.

Jennifer González, comisionada residente en Washington, representante del territorio en la Cámara sin derecho al voto, es co-auspiciadora del proyecto.

Torres ya había presentado legislación para adelantar la salida de la Junta que controla las decisiones sobre las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 cuando fue aprobada mediante la ley PROMESA.

En abril del año pasado, Torres junto a González-Colón, Nydia Velázquez (NY-07), Darren Soto (FL-09), y Raúl Grijalva (AZ-03), presentaron “TRUST for Puerto Rico Act of 2022” (HR 7409) que busca que no más tarde de 90 días luego de que certifiquen dos presupuestos balanceados, se transfieran las responsabilidades y labores de la Junta a las autoridades del Gobierno de Puerto Rico.

La ley PROMESA establece que deben ser cuatro presupuestos balanceados antes que inicie el proceso en el que la Junta dejaría de administrar las finanzas del territorio.

El año pasado, Torres argumentó que la Junta tiene que asumir responsabilidad sobre los problemas que enfrenta el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, ya que considera que la entidad no electa por los puertorriqueños facilitó que el Gobierno local contratara a Luma Energy.

Precisamente, esta semana, el sistema eléctrico en la isla colapsó parcialmente y más de 43,000 abonados se quedaron sin luz en medio de altos índices de calor. Luma Energy atribuyó la situación a las altas temperaturas y a los vientos y a un uso mayor del servicio en respuesta a la situación climática. La compañía no hizo mención a otros factores como las condiciones maltrechas de las líneas de transmisión.

“Las brigadas de LUMA continúan respondiendo a las interrupciones de servicio provocadas por los fuertes vientos y calor extremo en las regiones central y oeste de Puerto Rico. Estamos en comunicación con los alcaldes de los municipios afectados, y nuestro personal está trabajando para hacer reparaciones y restablecer el servicio de los clientes afectados lo más pronto y seguro posible”, indicó la entidad a Telemundo a través de un portavoz.

En declaraciones escritas a este diario el lunes, Luma Energy señaló: “Las brigadas de LUMA continúan respondiendo a las interrupciones de servicio relacionadas con las condiciones del tiempo en todo Puerto Rico. A pesar de que el 99.75 % de nuestros clientes tienen servicio, nuestro personal está trabajando arduamente para hacer reparaciones y restablecer el servicio eléctrico de todos los clientes afectados por eventos recientes lo más rápido y seguro posible. Queremos recordarles a nuestros clientes, de experimentar una interrupción de servicio prolongada, que se comuniquen con nosotros llamando al 1-844-888-5862 o que la reporten por el portal web o la aplicación Mi LUMA”.

