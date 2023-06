Mujer compra juego de lotería que le recomendó una amiga y gana más de $700 mil dólares

Una mujer de Michigan decidió probar un nuevo juego de lotería después de que una amiga le contara sobre él. Gracias a esto, la mujer de 55 años se ganó un premio mayor de más de $700 mil dólares.

La jugadora, de la ciudad de Lapeer, compró un boleto del juego Money Match Fast Cash en una tienda de comestibles.

“Normalmente, no juego Fast Cash, pero a mi amiga le encantan los juegos de Fast Cash y me habló de ellos, así que decidí probar uno”, dijo a los funcionarios de la lotería.

La mujer se llevó un gran premio de $774,423 dólares. “Revisé el boleto cuando llegué a casa y me asombré cuando me di cuenta de cuánto había ganado. Todo lo que podía pensar era: ‘¡Esto no puede ser real!’. Llamé a mi amiga de inmediato para contarle las buenas noticias”, dijo, según la lotería.

La ganadora planea usar su nueva fortuna para hacer un viaje y renovar su casa. También ahorrará el resto.

“Ganar es increíble y se siente como si me hubieran quitado un gran peso de los hombros”, dijo a los funcionarios de la lotería cuando fue a cobrar su premio.

