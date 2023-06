Se estancan leyes de vivienda en Albany y organizaciones exigen que aprueben protecciones

Un llamado urgente a Albany y casi implorando que no cierren la sesión legislativa hasta que se apruebe el paquete de leyes de vivienda que brindaría protecciones a miles de inquilinos en todo Nueva York, fue el que este viernes hicieron al Senado y la Asamblea estatal organizaciones y voceros de comunidades vulnerables de la Gran Manzana. Convocar a una sesión extraordinaria de inmediato para votar el paquete de vivienda integral, es la exigencia.

Y es que luego del desalentador mensaje emitido por la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, quienes aseguraron que las iniciativas para frenar la crisis de vivienda y desamparo que se discutían en Albany una vez más se quedarán en el tintero, por falta de apoyo de la Gobernadora Hochul, el anuncio generó rechazo. El clamor a la Legislatura es que hagan su trabajo y dén luz verde a los articulados, sin excusas.

“Después de meses de deliberaciones tanto durante como después del proceso presupuestario, la Legislatura pudo trabajar hacia un acuerdo sobre protecciones de alquiler históricas, así como un programa de vivienda masivo y transformador (…) Desafortunadamente, estaba claro que no podíamos llegar a un acuerdo con la Gobernadora sobre este plan. Se necesitan las tres partes, el Senado, la Asamblea y la Gobernadora, para promulgar la legislación”, advirtieron los jefes de las cámaras legislativas del Estado.

“No hay debate: Nueva York está experimentando una crisis de vivienda. Las tres cámaras deben redoblar esfuerzos de inmediato y presentar un plan que la Gobernadora promulgue como ley. Este plan debe priorizar no solo la construcción de nuevas unidades de vivienda asequible, sino también protecciones sólidas para los inquilinos, incluido el desalojo por una buena causa”, agregaron.

La organización “Housing Justice for All” criticó el anuncio y pidió a los legisladores estatales que no cesen sus esfuerzos por dar luz verde a protecciones para inquilinos, más cuando en la Gran Manzana ya se teme un nuevo incremento de entre el 2% y el 7% en arriendos regulados, que se decidirá este mes.

“Tanto el Senado como la Asamblea tienen los votos para aprobar un paquete integral de vivienda que incluiría ‘Buena Causa’ (contra el desalojo) y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda (cupones de renta). El momento del liderazgo es ahora, mientras millones de vidas están en juego”, dijo el grupo defensor de inquilinos en un comunicado.

“La Gobernadora Hochul no vetaría un proyecto de ley ómnibus tremendamente popular en medio de una crisis histórica de vivienda. Instamos a la Legislatura estatal a dejar de lado el engaño. La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, líderes de las supermayorías demócratas, deben responder al consenso en sus respectivas conferencias llevando todo este paquete al pleno para una votación inmediata”, agregaron.

Urgen aprobar leyes de vivienda en Legislatura, como Buena causa, contra el desalojo./ Edwin Martinez

“Housing Justice for All” fue más allá y advirtió que si no se avanza en aprobar el paquete legislativo de vivienda, que incluye normativas como el Plan de Protección al Propietario, el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda, el Programa de rehabilitación de viviendas asequibles, la conversión de edificios comerciales, la creación de un plan local de vivienda asequible, el programa para brindar representación legal a personas elegibles en procedimientos de desalojo y la legislación de desalojo por buena causa, el panorama de vivienda para miles de neoyorquinos serán dolor y calle.

“Cualquier cosa menor a una acción inmediata sobre este paquete equivaldría a un fracaso colosal del liderazgo durante un tiempo de sufrimiento sin precedentes para millones de inquilinos de todos los rincones del estado de Nueva York”, manifestaron los activistas de vivienda. “Terminar la sesión legislativa sin haber aprobado ninguna iniciativa de vivienda significativa es una realidad que ningún miembro del público aceptará”.

La organización Legal Aid Society también se sumó al llamado y no solo condenó a la Gobernadora Hochul por darle la espalda a las protecciones de renta sino también a la Legislatura por no promulgar normas urgentes como “buena causa”, HAVP (vales de arriendos) y otras políticas significativa para abordar la crisis de vivienda de Nueva York.

“En lugar de actuar ante la emergencia pública más apremiante que afecta a millones de neoyorquinos en todo nuestro estado, la Gobernadora Hochul y la Legislatura no lograron avanzar en ninguna política significativa en el presupuesto o la sesión posterior para abordar la crisis de vivienda sin precedentes de Nueva York”, afirmó el grupo de defensa, advirtiendo que si no se toman acciones legislativas, los inquilinos tendrán que pagar el precio de la inacción. “Esta es una falla colosal de liderazgo, y una vez que concluya la sesión, los legisladores merecen la vergüenza que inevitablemente recibirán de sus electores por no hacer su trabajo. En ningún otro contexto laboral se toleraría este abandono del deber”.

Richard Buery y Dan Doctoroff, copresidentes del Nuevo panel de Nueva York, lanzaron la misma voz y reclamaron a la Legislatura por no tomar medidas urgentes para abordar el problema de la vivienda.

“A pesar de que hay una coalición estatal diversa de activistas, líderes comunitarios, sindicatos y funcionarios electos, la Legislatura estatal está a punto de irse de Albany sin aprobar la legislación para abordar una de las necesidades más apremiantes que enfrenta la Ciudad y el Estado: la vivienda. Y como copresidentes del Nuevo panel de Nueva York, una comisión convocada por el Alcalde y la Gobernadora, hacemos un llamado a la Legislatura para que tomen medidas”, destacaron los líderes del panel. “Nuestros funcionarios electos no deberían irse de Albany sin llegar a un acuerdo”.

Y ante la falta de medidas legislativas que brinden protecciones de vivienda a los neoyorquinos, y el señalamiento de que la Gobernadora Hochul ha sido la piedra en el zapato para que avancen normativas que se necesitan, la oficina de la mandataria estatal rechazó las acusaciones y culpó al Senado y la Asamblea por su falta de acción y no respaldar su propuesta para aliviar la crisis.

“La Gobernadora Hochul presentó una legislación de vivienda líder en el país en su Presupuesto Ejecutivo, que la Legislatura rechazó rotundamente. Ahora, en las últimas horas de la sesión legislativa, la Asamblea y el Senado culpan a la Gobernadora por su propia falta de acción”, dijo Julie Wood, vocera de la mandataria estatal. “Para ser claros: a diferencia de los más de 500 proyectos de ley que la Legislatura ha aprobado desde enero, nunca se presentó ningún paquete de vivienda, y mucho menos se aprobó, para la revisión de la Gobernadora. Absolutamente nada se interpuso en el camino de la Legislatura”.

La funcionaria agregó que ante el fracaso de los legisladores en Albany para promulgar protecciones de vivienda para millones de neoyorquinos, la Gobernadora Hochul continuará luchando para abordar la grave crisis de vivienda, incluso a través de órdenes ejecutivas en las próximas semanas.