Rafael Araneda se vistió de mujer y la audiencia de ‘Enamorándonos USA’ se fue en su contra

Hace algunos días la producción del programa ‘Enamorándonos USA‘ tuvo un motivo bastante particular para celebrar más allá de los vínculos amorosos que llegan a formar y es que recientemente cumplieron la llegada del capítulo número 700, lo que los mantiene muy alegres por todo lo logrado en el tiempo transcurrido.

A su vez, compartieron una publicación donde Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda dieron su eterno agradecimiento, así como también se pudieron observar algunos participantes. Por ello, el mensaje del video fue el siguiente: “Gracias por preferirnos y dejarnos a entrar a sus hogares. 700 episodios que solo marcan el comienzo“.

Sin embargo, lo más llamativo fue ver que aprovecharon dicho festejo para realizar una comparación con la conductora del programa y su compañero Rafael, a quien terminaron vistiendo igual que ella para hablar sobre lo incómodo que podría ser llegar a un lugar y ver a la persona con el mismo atuendo.

Gámez y Araneda lucieron dos vestidos idénticos rojos que les llegaban más arriba de sus rodillas, unas sandalias, mientras que ella llevó su cabello suelto y él una peluca con algunas ondas, así como también le colocaron pestañas postizas.

“Cuando hay otra mujer con el mismo vestido que tú en la fiesta… y a ella le queda mejor. ¿Quién lo llevo mejor? ¿Team @anapatriciatv o @rafaaraneda?😂 #Enanorandonos700″, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en Instagram.

“Ridículos, hay menores de edad viendo estos programas”, “No creo que sea necesario el vestir a los hombres de mujeres para ‘tratar de ponerse en nuestros zapatos”, “Totalmente DESAGRADABLE esta parte del show”, “La verdad no estoy de acuerdo con eso de vestirse de mujer”, “No le veo la gracia”, “No entiendo la payasería de vestirse de mujer”, “Se ganó el Grammy a la estupidez del año”, “Ridículo el Rafa”, “Para mí fue juego de muy mal gusto”, “A mí no me gustó, no hay necesidad de vestirse así”, “Dañan un programa sin necesidad cuando pudo ser mejor”, fueron algunas de las reacciones registradas.

