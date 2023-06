Gerard Piqué responde a las declaraciones de la hija de Paco Jémez: “No todo lo que sale en la tele es verdad”

Hace unos días Nadie Jémez, hija del histórico entrenador de la Máquina de Cruz Azul Paco Jémez, acusó al exfutbolista Gerard Piqué de haber sido el responsable de una de las peores citas que ha vivido en sus últimos años por sus actos maleducados contra varios trabajadores de un restaurante al que asistieron; estas acusaciones la realizó Jémez a través de un video en su cuenta de Tik Tok, donde contó todas las acciones del presidente de la Kings League y lo incómoda que se sintió.

Como respuesta a esas acusaciones el propio Gerard Piqué aprovechó el último programa de la Kings League realizado este domingo para hablar al respecto junto a los demás presidentes de los equipos que conforman su liga para poder defenderse de las acusaciones.

“¿Cómo coñ* Gerard Piqué entró en un parking a 120?” preguntó el streamer español Ibai Llanos; “No es viable, es imposible. Y si hubiese entrado, ¿qué?”, dijo Piqué entre risas para burlarse de las críticas que saltaron en redes sociales en su contra.

“Yo he calculado y, matemáticamente, no puedo entrar a 120 en un parking, es imposible. Se ha tirado un largo. No es verdad. No todo lo que sale en la tele es verdad”, destacó el exjugador del FC Barcelona, de 35 años, al asegurar que en ningún momento de la noche realizó un acto de maltrato contra alguno de los trabajadores del lugar.

Recordemos que Nadie Jémez relató que hace un tiempo tuvo una cita con Piqué y que en todo momento tuvo un comportamiento bastante reprochable que le generó bastante vergüenza debido al mal momento que le hizo pasar en público.

“Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también… Lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto”, expresó.

“Además, entró a 100 y pico kilómetros por hora de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así en el parking (…) le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer”, agregó Jémez en sus declaraciones compartidas en Tik Tok.

