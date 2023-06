Joshua Kimmich descarta fichar con el FC Barcelona: “Tengo grandes planes con el Bayern Múnich”

El FC Barcelona ya ha fijado varios de sus objetivos de cara a la próxima temporad y uno de ellos es Joshua Kimmich, actual jugador del Bayern Múnich, quien llegaría para ocupar la vacante dejada por el icónico Sergio Busquets, quien dejó al conjunto culé tras finalizar esta temporada.

Inicialmente, distintos medios europeos indicaron que el internacional con la selección de Alemania tenía el deseo de unirse al equipo azulgrana y forzaría su salida del conjunto ‘Bávaro’, sin embargó, este lunes el propio jugador echó por el piso esa teoría al aclarar que tiene dos años más de contrato y que planea cumplirlos.

“Es difícil no enterarme de los rumores del Barcelona. No me preocupan mucho, como todos saben todavía me quedan dos años de contrato y tengo grandes planes con el Bayern“, expresó Joshua Kimmich en una entrevista concedida al diario alemán ‘Bild’.

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se había desbordado en elogios para con el volante alemán, expresando lo encantado que estaba con su versatilidad y capacidad de dominar el centro del campo, alegando que su estilo encajaría a la perfección con el equipo culé.

Ahora, la directiva de Can Barca, deberá pasar la página y pensar en las otras opciones que tiene para el mediocampo, iniciando con Ilkay Gündogan, a quien ya le han hecho una oferta de tres temporadas, sin embargo, el hecho de haber ganado la Champions League con el Manchester City, podría hacer cambiar de opinión al jugador y quedarse en Inglaterra.

Entre las otras opciones que maneja la directiva presidida por Joan Laporta, destacan Martin Zubimendi de la Real Sociedad cuyo precio ronda los $40 millones de dólares pero no parece ser la primera opción de club pese a que su juventud es un factor importante.

También están Rúben Neves del Wolverhampton y Sofyan Amrabat, el jugador de la Fiorentina que causó sensación en el Mundial 2018 y termina contrato la próxima temporada por lo que buscarán venderlo este verano y su precio podría bajar considerablemente.

