Saxofonista María Elena Ríos señala a Tenoch Huerta de depredador sexual

A través de redes sociales, la saxofonista María Elena Ríos tachó de “violentador” y “depredador sexual” al actor Tenoch Huerta y también explotó en contra del colectivo Poder Prieto por la publicación de un podcast en el que ella participó, pero por el que no recibió ninguna remuneración.

La también activista denunció que la emisión ‘El Feisbuk de la Malinche’ compartió, sin su autorización, un capítulo en el que ella dio sus opiniones y luego salió a la luz sin previo aviso.

“Oye, marca de Poder Prieto: no tienen consentimiento en difundir un material que no me quisieron pagar, y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis“, escribió en su cuenta de Twitter, acompañado por una captura de pantalla donde la cuenta oficial de Instagram del colectivo presumía el podcast.

La oaxaqueña, quien es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa por un ataque con ácido, aprovechó para deslindarse de Poder Prieto y arremetió contra Huerta, cabeza del colectivo.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta, que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta, que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de Marvel“, continuó, haciendo referencia a ‘Black Panther: Wakanda Forever’, estrenada en noviembre pasado y en la que el mexicano es uno de los protagonistas.

Ríos, de 31 años, también hizo uso de su Instagram para continuar con sus denuncias.

“Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más ustedes, que son ‘antirracistas’ pero internamente son superviolentos“.

Al respecto, la cuenta oficial del colectivo, cuya coordinación corre a cargo de la actriz Maya Zapata, hizo uso de su derecho de réplica.

“Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, sólo se recomendó ese contenido como recomendamos casi todos los días”, compartió.

Al intentar contactar a Huerta, protagonista de películas como ‘Días de Gracia’ y ‘Güeros’, su representante informó que se encontraba ocupado con eventos familiares y que, al mismo tiempo, no estaba enterado de las acusaciones en su contra.

A finales del año pasado, el intérprete también causó polémica en redes sociales porque se le acusaba de ser un deudor alimentario.

Si bien Huerta pasó por un proceso legal en temas relacionados con sus hijos en 2015, su nombre no aparece como deudor de pensión alimenticia en la base de datos que existe en México.