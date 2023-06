Claire Danes luce su pancita de embarazo a los 43 años en el Festival de Cine de Tribeca

Claire Danes, de 43 años, y su esposo Hugh Dancy, de 47, están esperando a su tercer hijo juntos. El bebé, que nacerá en las próximas semanas, llegará a completar la familia que ya integran Cyrus Michael Christopher, de 10 años, y Rowan, de 4.

En las últimas horas, durante el estreno de su nueva miniserie de HBO Max, ‘Full Circle’, que se realizó en el marco del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, la actriz le dijo a la revista People que se siente “Muy embarazada”.

La estrella de ‘Homeland’ lució su creciente pancita de embarazo con un vestido rosa claro de escote en V adornado con una capa de red y un lazo. Completó el look con un par de zapatos de tiras de color nude y aros en forma de gota. Además, se refirió a sus trucos para mantenerse glamorosa adaptando los cambios de su físico, aunque admitió que no es algo sencillo de hacer. “Tengo mucha ayuda profesional”, dijo dándole crédito a sus estilistas.

Claire Danes y su esposo Hugh Dancy en el estreno de “Full Circle” en el Festival de Cine de Tiberca. Foto: Dia Dipasupil/Getty Images for Tribeca Festival).

La futura mamá también reveló aún no han elegido el nombre del bebé en camino, pero que eso no es algo que les preocupe aún. “Todavía no nos hemos decidido por nada, pero aún tenemos un poco de tiempo”, contó entre risas y admitió que los hermanos mayores también están involucrados en el proceso, aunque no han podido tomarlos muy en serio. “Tienen sus opiniones, pero todas son bastante absurdas”, confesó.

Claire Danes ha confesado en alguna oportunidad que “La maternidad es increíble y que es muy feliz cuando sus hijos la acompañan a los rodajes”.