Kylian Mbappé sobre Lionel Messi: “No recibió el respeto que merecía en Francia”

Luego de conocerse la salida del argentino Lionel Messi del París Saint-Germain (PSG) y ser anunciado como el nuevo fichaje del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), el nuevo líder del equipo francés, Kylian Mbappé, dejó saber su posición sobre el astro de 35 años.

Aunque muchas fueron las especulaciones sobre la lucha de egos en el vestuario del PSG, parece que la realidad era totalmente distinta. En una entrevista al medio italiano La Gazzetta dello Sport, Mbappé lamentó el trato que tuvo la hinchada francesa para con el argentino campeón del mundo.

“Puede que sea el mejor jugador de la historia. Su marcha no puede ser considerada buena noticia. Personalmente me costó entender que hubiera tanta gente que se alegrara. Hablamos de Leo: no recibió el respeto que merecía en Francia. Es una pena, pero fue de esa manera. Tendremos que hacer lo posible para sustituirle”, dijo la joven estrella francesa al medio italiano.

Kylian Mbappe (derecha) y Lionel Messi durante los premios The Best FIFA Football 2022 (Foto: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Sobre su rol, junto a el noruego Erling Halaand, como las nuevas máximas estrellas del fútbol donde exista una posible rivalidad como la mítica entre Messi y Cristiano Ronaldo, el francés dijo que “las cosas hay que encararlas de otra manera. Tener a dos como Messi y Ronaldo a esos niveles durante tanto tiempo es algo que pasa cada 50 años. Hemos vivido una época excepcional y espero que los aficionados la hayan aprovechado. Tuve la suerte de jugar contra Cristiano y también en contra y junto a Leo: son realmente especiales. Aprendí mucho de ellos, sobre todo con Messi en estas dos temporadas. Han escrito la historia del fútbol, son eternos”

“No le pedí al club que me vendiera”

Sobre la noticia de que Mbappé no renovará contrato con el PSG hasta 2025, el futbolista aclaró: “No le pedí al club que me vendiera o que me dejara salir al Real Madrid. Solo les dije que mi intención es no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi continuidad aunque estoy feliz de quedarme un año más”.

“Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada para no repetirlos otra vez”, agregó Mbappé.

