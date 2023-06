Rosalía cuenta cómo Rauw Alejandro le dio el anillo

Luego de sorprender a sus fans con la noticia de su compromiso a través de su más reciente video musical, Rosalía ha decidido compartir detalladamente cómo fue que Rauw Alejandro le propuso matrimonio.

La cantante acudió como invitada al programa “El Hormiguero” y ahí reveló que todo se dio en un evento familiar en la tierra del intérprete de “Me Gusta Todo De Ti” y dio a conocer que, al igual que en el videoclip, todo acabó en llanto.

“Todo fue en casa de su abuelita. Justo habíamos subido a la terraza y de pronto se arrodilló y buscaba algo, pero no lo podía sacar. Entonces me sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Claro que me puse a berrear”, dijo Rosalía.

Para finalizar, la llamada “Motomami” señaló que aunque todavía no sabe en dónde se llevará a cabo el enlace, pero lo que sí tiene claro es que quiere utilizar un vestido de la diseñadora británica Vivienne Westwood, quien falleció el año pasado.

A Rosalía le ilusiona ser mamá

Aunque hoy en día se encuentra completamente enfocada en su carrera artística, Rosalía confiesa que no descarta la posibilidad de formar su propia familia al lado de Raw Alejandro, con quien ya lleva más de un año de relación amorosa.

En entrevista con Borja Voces para “Primer Impacto”, la cantante afirmó que le encanta la idea de convertirse en madre próximamente, pero que buscará el momento adecuado para poner en pausa su ajetreado mundo sobre los escenarios.

“Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, por ahora quisiera enfocarme en mi carrera musical y en mis conciertos y mi tour, pero sí te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría”, dijo la española.

Uno de los momentos más curiosos de la charla fue cuando una persona de producción le informó a la intérprete de “Despecha” que le llamaba por teléfono “Raúl mi bebé”, dando a conocer que así es como tiene guardado a su amado en su celular.

