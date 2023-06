VIDEOS: Cuestionan en redes a “tiktoker” que fingió su muerte y llegó a funeral en helicóptero para darle lección a parientes en Bélgica

Un hombre en Bélgica fingió su propia muerte y hasta recreó el funeral para luego salir “vivito y coleando” de un helicóptero en pleno entierro.

La supuesta intención de David Baerten era darles una lección a sus familiares. Pero, a juzgar por las publicaciones en TikTok, también llamar la atención de cibernautas y ganar seguidores.

Hasta la mañana de este miércoles, las reproducciones del falso entierro superaban las 432,000 en la plataforma de videos.

Baerten, de 45 años y quien en la red se hace llamar “ragnar_le_fou”, usó a su esposa e hijos para elaborar la trampa.

Incluso una de las hijas del hombre compartió en redes: “Descansa en paz, papi. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Tú ibas a ser un gran abuelo, y todavía tenías toda tu vida por delante. ¡Te amo! ¡Nosotros te amamos! “Nunca te vamos a olvidar”.

El funeral fatulo se realizó el pasado fin de semana cerca de Liege. Mientras los presentes expresan el duelo por la “pérdida”, Baerten hace su entrada triunfal en un helicóptero negro. En otras imágenes, se le ve abrazando a varios familiares que no salían de su asombro. El video completo de la escena no ha sido divulgado.

Ante los cuestionamientos en redes sobre la broma “cruel”, el videoaficionado la justificó bajo el argumento de que quería ver cómo su familia reaccionaba.

Supuestamente, el hombre había perdido contacto con varios parientes y no compartía con ellos.

“Lo que yo veo en mi familia a veces me duele“, planteó. “A mí nunca me invitan para nada. Nadie me ve. Todos crecimos separados. Yo no me siento apreciado”, declaró.

“Por eso es que quería darle una lección de vida a mi familia, y mostrarle que no debes esperar a que alguien muera para juntarte con ellos”, argumentó.

