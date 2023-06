Agenda de NY: Qué hacer en Nueva York del 15 al 21 de junio

Ya arrancó el Festival Summer for the City

El Lincoln Center for the Performing Arts ya dió inicio a la segunda edición anual de Summer for the City, el festival artístico y cultural gratuito que se realizará del 14 de junio al 12 de agosto. Como parte de los eventos, este jueves 15 de junio se estará presentando la cantautora colombiana Mónica Giraldo, reconocida tanto por su fluidez en la guitarra acústica como por sus composiciones originales. Nominada a Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy Latinos, el estilo arraigado de Giraldo y su voz melodiosa le dan un carácter hermoso a su enfoque cálido del pop folk. En el Atrium del Lincoln Center (61 west 62nd street), a las 7:30 pm. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org. Cortesía: Lincoln Center

‘Sunset Salsa’ todos los jueves

Únase a la bailarina, instructora y productora de renombre Talía Castro-Pozo y su grupo de amigos talentosos en las fiestas de baile semanales “Sunset Salsa”. La noche comienza con lecciones de salsa para principiantes antes de pasar a una fiesta llena de música y diversión bajo las brillantes luces de Nueva York en el Hudson River Park, a la altura del Pier 76 (408 12th Ave West). Gratis, todos los jueves hasta el 31 de agosto, desde las 6:30 pm. Para más información: hudsonriverpark.org.

Talía Pozo es la organizadora de Sunset Salsa./Cortesía

Estrenos en el Festival de teatro Fuerzafest

“Salsa Rosada”, una pieza que se desarrolla dentro de los parámetros actor-personaje, masculinidad-femineidad, y recrea la historia de comunidades marginadas, se presentará en la edición 2023 del Festival Fuerzafest, los días jueves 15 y sábado 17 de junio. La obra es escrita por el venezolano Pablo García Gámez, dirigida por Fernando Vieira, quien también actúa junto a Gustavo Rojo. A las 7:00 pm, en el Centro Cultural y Artístico Julia de Burgos (1680 de la Avenida Lexington). Para más información sobre el festival, visite: www.fuerzafest.com.

Cortesía

Encuentro de Cine Latino

El Festival de Cine Latino Film Market 2023, en asociación con The Kota Alliance, El Barrio’s Artspace, Manhattan Neighborhood Network (MNN), el Centro de Estudios Puertorriqueños y Puerto Rico Queer Filmfest, continúa mostrando películas que celebran el trabajo de diversos cineastas latinos. Este jueves 15 de junio el festival presenta Historias Diversas a las 5:30 pm, en el Manhattan Neighborhood Network; el viernes la cinta “Perfume de Gardenias”, a las 6:00 horas en el Centro; el sábado un taller de escritura de guiones con la directora, productora y escritora Caro Duarte a las 11:30 am, en The Kota Alliance; y el domingo la proyección final de las películas y ceremonia de clausura de 3:30 pm a 9 pm, en El Barrio’s Artspace PS 109. Para obtener una lista completa de eventos, visite: www.latinofilmmarket.org/.

Jesse & Joy en el Palladium

Jesse & Joy regresan a Nueva York para deleitar a los amantes de sus baladas pop, este jueves 15 de junio. El escenario del Palladium Times Square (44th and Broadway) recibirá al famoso dúo mexicano, quienes interpretarán clásicos como “Corre”, “Ecos de Amor” y “Como Dueles”, así como temas de su último disco, “Clichés”. El show tendrá como invitada especial a la cantante peruana Nicole Zignago. A las 8:00 pm. Entradas en:www.ticketmaster.com.

Reforma

Celebración de los árboles en Brooklyn

El Jardín Botánico de Brooklyn (BBG) invita a los visitantes de todas las edades a celebrar la inauguración de “Power of Trees”, la serie de programas de verano y otoño del jardín, este sábado 17 de junio de 10 am a 2 pm. Power of Trees se centra en las formas como los árboles sirven como pilares de nuestros mundos naturales y culturales, muestra 52 de los árboles más extraordinarios del BBG a través de narrativas científicas, hortícolas y personales, e incluye la nueva exhibición Branching Out, producida en colaboración con el artista AnkhLave. El Brooklyn Botanical Garden está ubicado en el 990 Washington Avenue. Para más información, visite: https://www.bbg.org.

Cortesía: Brooklyn Botanical Garden

Vuelve Ricardo Arjona

Ricardo Arjona no se conformó con la primera vuelta de su gira el año pasado y decidió recorrer de nuevo el país con su “Blanco y Negro: Volver”, el tour que llega este sábado 17 y domingo 18 de junio al Madison Square Garden (7th Ave y 32nd Street). El cantante guatemalteco ha estado llenando todas las salas donde se presenta y Nueva York seguramente no será la excepción, donde su público lo espera para corear sus innumerables éxitos, como “Señora de las Cuatro Décadas”, “Desnuda” y “Mujeres”, por sólo nombrar algunas. A las 8:00 pm. Entradas en: ticketmaster.com

La magia de Harry Potter

La Gran Manzana se volvió un poco más mágica con “Harry Potter: The Exhibition”, una exposición itinerante sobre el mundo mágico del famoso personaje. El recorrido deleita a los visitantes con tecnología interactiva e innovadora, mientras exploran momentos queridos de las películas de Harry Potter and Fantastic Beast, así como la producción de Broadway ganadora del premio Tony, Harry Potter and the Cursed Child. A lo largo de la exposición, se experimenta desde la sala de retratos en movimiento hasta la famosa escena del Gran Salón con velas flotantes, pasando por la exploración de las aulas de Hogwarts, llenas de accesorios y disfraces auténticos. En Herald Square (50 W. Calle 34), abierta los siete días de la semana para visitantes de todas las edades y las entradas están disponibles en: new-york.harrypotterexhibition.com.

Foto: Ilya S. Savenok/Getty Images for Harry Potter: The Exhibition)

La agenda se publica todos los jueves por la mañana.