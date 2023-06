Alejandra Espinoza responde cuál es el motivo de su delgadez tras la preocupación de sus seguidores

Luego de que se anunciara que Alejandra Espinoza será la encargada de presentar los Premios Juventud 2023 en Puerto Rico los internautas prendieron las alarmas de preocupación: y es que tras ver a la conductora, ellos percibieron que está muy delgada y manifestaron sus inquietudes al respecto.

“Muy en extremo de flaca. Ella no era así”, “¿Y qué le pasó a esta mujer? Ay Dios que rara está y tan flaca”, “No es la imagen que la juventud necesita”, “Noooo, muy flaca no”, “Cuando las mujeres van a entender que la delgadez extrema no es sinónimo de belleza” y “Salud primero. Que Dios te proteja” son algunos de esos mensajes que dejaron sus seguidores tras mostrarse en un pantalón y un crop top que dejó parte de sus caderas y abdomen al descubierto.

Tras esto, Alejandra Espinoza abrió una ronda de preguntas en Instagram y allí alguien le dejó una pregunta en torno a su peso. La mujer destacó la situación que actualmente atraviesa: para ella está siendo complicado subir algunos kilos.

Esta fue la pregunta que le hicieron: “Que estás muy delgada… ¿Cuál es tu respuesta? Yo pienso que es por ejercicio, no por enfermedad”.

Ante ese cuestionamiento, la conductora decidió explicar qué es lo qué está sucediendo con su peso.

“Pienso que SI estoy más tonificada que antes y es que antes aunque hacía ejercicio NUNCA me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía unas cajas de galletas o bolsas enormes de papitas o totopos y decía ‘para eso me levanto a las 5:00 am al gym’. Ahora soy un poco más consiente de mi alimentación y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque AÚN CUANDO NO LO CREAN SUBIR DE PESO SALUDABLEMENTE PARA ALGUNAS PERSONAS TAMBIÉN ES DIFÍCIL”, dijo Alejandra Espinoza desde sus historias de Instagram, aclarando qué es lo que sucede y las preocupaciones de sus seguidores.

Sigue leyendo: