Matheus Doria lanza una dura advertencia a Cruz Azul: “Nos vemos ver en la Jornada 4 a ver quién está lesionado”

El futbolista brasileño y nueva figura de Santos Laguna, Matheus Doria, se convirtió en uno de los grandes fichajes del equipo para el venidero torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, no pudo ocultar su molestia por la incómoda manera de la que salió de la Máquina de Cruz Azul y recientemente decidió dedicarle una fuerte advertencia para que estén atentos a lo que les espera esta temporada.

Recordemos que el cuadro cementero comandado por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti decidió dejarlo a un lado debido a unos presuntos problemas físicos que venía presentado; a pesar de esto desde el cuerpo médico de Santos Laguna no encontraron ningún problema y detallaron que se encuentra en una gran condición física.

Durante unas recientes declaraciones ofrecidas para TUDN, el defensor central rechazó que esté atravesando algún tipo de lesión o problema físico y le pidió (en tono de burla) las radiografías que utilizó Cruz Azul para anunciar que se encontraba lesionado y así cancelar su renovación. Doria también lanzó una advertencia sobre lo que tendrán que enfrentar en el torneo Apertura 2023.

“Son cosas que van a tener muchísimas versiones, ¿no? De hecho nosotros nos quedamos dos o tres días sin tener información, ahí encerrados en el hotel, pero nos vemos en la Jornada 4 (vs Cruz Azul) y ahí vamos a ver quién está lesionado o no”, expresó el defensor brasileño.

“Pues obvio que no, mañana voy a entrenar, si estuviera lesionado… ya me llegaron mensajes de que me tenía que operar y todo, hasta pedí que me mandaran la radiografía para ver dónde y pues no, son cosas así de que son negociaciones de gente de más arriba que… ya mañana a trabajar, nos toca trabajar”, agregó.

Matheus Doria destacó que prefiere dejar a un lado este tema y enfocarse en lo que es la pretemporada con Santos Laguna; especialmente se mostró emocionado por el viaje que tendrá este viernes a Mazatlán junto a Eduardo Aguirre para unirse al resto de sus compañeros de equipo y así empezar a trabajar para la nueva mecánica de su club.

“Yo prefiero no meterme en el tema, soy un profesional del área del fútbol y me toca trabajar, soy jugador de Santos hasta el 2025 y voy a dejar todo por estos colores. Ya el tema de negociaciones y eso no tenemos mucho que meternos, nomás lo que nos diga y ahora nos toca trabajar y mañana ya vamos para Mazatlán”, concluyó.

