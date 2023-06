Sherlyn y su hijo André dan comida y juguetes a niños pobres

Luego de celebrar la fiesta del tercer cumpleaños de su hijo, Sherlyn ha decidido que nunca es demasiado pronto para inculcarle valores como la empatía y su acción más reciente es una enorme prueba de ello.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video en el que se le puede ver acompañada del pequeño André y preguntarle si está dispuesto a regalarle algunos de sus juguetes viejos y comida a niños en situación de calle y, aunque al principio no se ve del todo convencido, termina aceptando.

“Porque todos los niños tengan un mundo de caramelo. Enseñarles a nuestros hijos a compartir y ser empáticos está en nuestras manos“, escribió Sherlyn al pie del corto que hasta el momento cuenta con más de 25 mil likes.

Además de los juguetes, se puede ver que el nene va sacando de su automóvil pedazos de pastel y cajas de dulces que le sobraron de su festejo y los va repartiendo a algunos niños con los que se va topando en las calles.

Esta fue la reacción de los famosos

El video en Instagram ya lleva un día y ha sumado alrededor de 38 mil likes. Shanik Aspe, Ximene Herrera, Pablo Montero y Danielle Clyde se han manifestado compartiendo mensajes de cariño, admiración y completo apoyo a la causa.

Por parte del público la respuesta fue diversa, hay quienes consideran que no es necesario publicitar una buena acción como esta, mientras que otros aseguran que lo mejor es dar el ejemplo e invitar a otros a seguir sus pasos. Una seguidora de la actriz le dejó las siguientes palabras: “Está bien eso de enseñar a los niños a compartir, pero para qué andarlo publicando, ella lo que busca son aplausos y que todos digan lo fabulosa madre, persona, etc., que es. Lo que tú mano derecha hace que no lo sepa la izquierda”.

Alguien también manifestó que no importa lo que haga ella o cualquier otra persona, hay quienes sólo están para criticar: “Todos van a criticar el como distes, que la foto, que los expusiste, que diste poco, que cómo lo distes, que si salían niños, que si era necesario que lo subieras a Instagram, pero y en conclusión todos critican pero nadie ayuda, solo atacan al que sí lo hizo”.

Sigue Leyendo más de Sherlyn aquí:

· Sherlyn compró su primera casa y se lo cuenta a sus seguidores muy emocionada

· Sherlyn está en shock por la muerte de su ex esposo, el político Gerardo Islas

· Así luce el árbol de Navidad que Sherlyn tiene en su hogar