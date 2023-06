¿Qué pasos faltan para que 240,000 neoyorquinos “sin papeles” tengan acceso a un seguro básico de salud?

Más de 100 organizaciones de base comunitaria de Nueva York y un grupo de líderes electos siguen sin dar su brazo a torcer ante las trabas que siguen surgiendo para aprobar una legislación para que los neoyorquinos de muy bajos ingresos, independiententemente de su estatus migratorio, puedan tener acceso a un seguro de cobertura de salud. Esta lucha emprendida por años, estaría cerca de cristalizarse.

Solo que ahora, todo depende que la gobernadora Kathy Hochul solicite formalmente al gobierno federal una exención técnica para ampliar la elegibilidad de quienes apliquen al Plan de Seguro Esencial. De esta forma, también se incluirían a los neoyorquinos indocumentados, unido a los que viven por debajo del 200% de la pobreza federal.

En la Asamblea Estatal se tienen los votos. Ya se cuenta con el visto bueno de la agencia federal encargada de las coberturas médicas estatales. Ya se cambiaron aspectos de la legislación. Pero solo falta ajustar una pieza en el engranaje burocrático para dar luz verde a la ley.

“El gobierno federal confirmó en una carta a los legisladores que sí están disponibles los fondos para este tipo específico de cobertura. La gobernadora tiene dudas de que a futuro el estado de Nueva York tenga que asumir los costos. Por eso, ya ajustamos el lenguaje de la propuesta de la ley para despejar esas dudas. En este momento la estamos tratando de convencer, de que sí se puede, sin costos para el presupuesto estatal”, explicó a El Diario, el senador demócrata Gustavo Rivera, representante de El Bronx.

En una carta del 6 de junio, citada por medios locales, la Agencia Federal de Servicios de Medicare y Medicaid, informó al senador Rivera que Nueva York podría solicitar una exención de la Sección 1332, para usar fondos federales para expandir el acceso a la atención médica a los indocumentados.

El Senado aprobó su proyecto de ley con todos los ajustes necesarios, dos días después.

Líderes electos y comunitarios tomaron este viernes la plaza City Hall del Bajo Manhattan. (Foto: F. Martínez)

A un paso de “Cobertura para Todos”

La aspiración de Rivera y de un grupo de legisladores demócratas es que se apruebe en semanas la propuesta legislativa estatal “Cobertura para todos” (A880A/S1572A), la cual daría acceso a inscribirse en el Plan Esencial de Salud, financiado por el estado, a todos los neoyorquinos que viven por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (FPL), que están excluidos, porque no tienen “papeles”.

El anteproyecto que los defensores de los inmigrantes han estado buscando durante años, ampliaría el acceso a la atención médica a más de 240,000 inmigrantes indocumentados en el estado.

La semana pasada, antes del final de la sesión legislativa regular, la Asamblea no llevó el proyecto de ley a la plenaria para su votación y aprobación definitiva.

Dado que se espera que la legislatura estatal regrese la próxima semana, los líderes electos y comunitarios que defienden a capa y espada la medida, realizaron este viernes una concentración para que se coloque como “punto de acción prioritario”, la aprobación de esta ley que de acuerdo con sus análisis técnicos “no tendría costos para el estado”.

“Por el contrario, generaría grandes beneficios económicos a Nueva York, como se han reportado en experiencias similares en Washington y Colorado. Los inmigrantes indocumentados demostraron durante la pandemia lo vitales que son para Nueva York. Lo único que estamos empujando es un derecho humano”, explicó Jessica González-Rojas, asambleísta de Queens.

Por su parte, la congresista Nydia Velázquez se unió a la concentración para pedirle a la gobernadora y al liderazgo de la Asamblea: ¡Hagan su trabajo!

Las cuentas están claras

Actualmente los adultos indocumentados de bajos ingresos, con una emergencia médica grave, pueden acceder a Medicaid de emergencia, pero esta población no es elegible para la cobertura pública de bajo costo, lo que impide el acceso a la atención primaria y preventiva.

El estado de Nueva York solo ofrece seguro a niños menores de 19 años, independientemente de su estatus migratorio, a través de Child Health Plus y para personas embarazadas, incluso durante un año después de dar a luz.

Las cuentas de la Contraloría de la Ciudad de Nueva York indican que 250,000 residentes de Nueva York no tienen seguro debido a su estatus migratorio legal, incluidos 154,000 por debajo del 200% del FPL.

“Se estima que ‘Cobertura para Todos’ daría como resultado 46,000 nuevos afiliados al Plan Esencial a un costo neto anual de $345 millones, después de restar las compensaciones”, detalle un informe de la contraloría municipal.

El ahorro a las arcas estatales se razona en varios hechos. Uno de ellos, es que las personas adultas aseguradas que pueden tener planes de prevención y medicamentos, tienen menos visitas a los departamentos de emergencia.

El mismo informe precisa 0,46 visitas a urgencias por persona a quienes están bajo la sombrilla de algún plan de salud en contraste con 0,63 que no están cubiertos.

En general, se estima que el estado de Nueva York, tendría por lo menos $710 millones anuales de beneficios si se pasa esta ley, con una proyección de por lo menos más de 7,000 visitas menos a las salas de emergencia.

También se tiene claro, que se evitarían 55 muertes prematuras por año y cada año se ganarían 1,5 millones de horas en productividad laboral al tener comunidades más atendidas en sus patologías crónicas.

“Los números no mienten. El gobierno invierte billones de dólares en cubrir emergencias médicas. Ese dinero se podría ahorrar, simplemente con medidas preventivas como aprobar este tipo de cobertura, que ampliaría el número de neoyorquinos de bajos recursos asegurados”, razonó el contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander.

Es un ahorro de dinero

El viernes 16, varios defensores de este proyecto de ley enfatizaron en una demostración al frente de la Alcaldía en el Bajo Manhattan que esta legislación no le costará al estado ningún dólar adicional y, de hecho, le ahorrará dinero.

El Plan Esencial del Estado, que cubre a los neoyorquinos entre las edades de 19 y 65 años, ya tiene un superávit de $9 mil millones y, de hecho, se proyecta que el proyecto de ley ahorre entre $400 y $500 millones cada año que se gasta a través del programa de emergencia de Medicaid, en brindar atención médica a indocumentados para servicios como visitas a la sala de emergencias.

Por su parte, la gobernadora Hochul ha expresado su preocupación por el impacto fiscal de la propuesta porque podría superar todas las proyecciones “si la inscripción es más alta de lo esperado”.

La legislación tiene la férrea oposición de la minoría republicana en la legislatura estatal, quienes adversan radicalmente la posibilidad que inmigrantes indocumentados, tengan acceso a planes de salud financiados por los contribuyentes.

“Es muy simple, la gente que viene no son ciudadanos. La gente que está aquí va en la otra dirección”, dijo el senador estatal Rob Ortt, líder de la minoría republicana.

La dominicana Beatriz Carrasco ofreció su testimonio sobre lo que significa enfermarse y no tener cobertura médica. (Foto: F. Martínez)

“Es un asunto humano”

Entre el grupo de manifestantes en la jornada de este viernes, se encontraba la dominicana Beatriz Carrasco, quien como miles de inmigrantes tuvo que transitar por los caminos complicados que significa no tener una cobertura de salud.

Beatriz recordó que en 2004, cuando iba en camino a su trabajo, se le presentó un sangrado abundante y luego de pasearse por varios servicios de emergencia, se le diagnosticó un fibroma.

“Como no tenía seguro, me mandaron a la oficina de finanzas. Me conseguí con mucha gente hermosa que me ayudó en el sistema de salud. Me pude operar luego de tres años. Pero sé en carne propia todas las calamidades que tienes que vivir, para poder enfrentar una enfermedad o una emergencia. Estuve a punto de morirme”, relató la isleña.

Por ello, luego de más de 20 años de esa experiencia, decidió incorporarse al trabajo comunitario en la organización The Make The Road NY para ayudar a centenares de inmigrantes que han tenido que vivir su misma angustia.

“Quienes tengan en sus manos la posibilidad de dar cobertura de salud a estas comunidades, háganlo. Es un asunto humano. Todos somos neoyorquinos”, concluyó.

Más cobertura, más productividad