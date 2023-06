Rosalía reta las normas de Instagram tras posar en topless y usando una tanga de hilo

La cantante Rosalía cuenta con más de 25 millones de seguidores en la red social de la camarita, y este lunes compartió una sexy y sensual foto que dejó a más de uno impactado tras verla lucir solamente con ropa íntima en la parte de abajo de su cuerpo.

La prometida de Rauw Alejandro se mostró sentada en un sillón frente a un espejo, mientras que en su cabello lució dos trenzas y flequillo. Además, con sus brazos terminó cubriendo la parte de arriba de sus voluptuosos pechos tras no llevar brasier puesto, y abajo se ve con un micro hilo y unos tacones blancos.

A su vez, buscó la manera de interactuar con sus seguidores de Instagram, debido a que compartió una parte preferida de una de sus más recientes canciones, tal como lo es ‘Tuya’. Por ello, dejó una interrogante para conocer la opinión de quienes se mantienen atentos al contenido que sube.

“Mi frase fav de tuya es tú eres un hijuep**a con suerte xk me encontraste y la tuya esssssss?“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los usuarios de la aplicación se tomaron unos segundos de su tiempo para comentar lo que pensaban sobre las fotos subidas, y es que en menos de una hora de haber agregado contenido a su perfil, miles de personas mencionaron algunas frases que hasta el momento consideran la mejor parte de la canción.

“No se puede tapar el sol con la mano”, “Te amo mami”, “Pégate a mí para que te dé buena suerte”, “Del renacimiento”, Es que tengo talento de hacer lo que me imagine”, “Soporten”, “El sexo conmigo es de altura, del renacimiento soy una escultura”, “Intervención divina, soy tu porvenir“, “Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con un dedo”, “Preciosa, te amo”, “Rosalía dame un chance”, “¿Por qué eres tan increíble?”, “Eres un ángel en la tierra”, “Un trocito de cielo, ese es mi sabor”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

