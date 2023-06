Kevin McCarthy sobre Hunter Biden: “Si eres el hijo del presidente, te ofrecen un trato amable”

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró culpable de dos delitos federales menores relacionados con los impuestos sobre la renta, y llegó a un trato con los fiscales para lograr la resolución de un delito grave con armas. No obstante, este trato ha sido blanco de opiniones políticas controversiales.

Una de estas opiniones fue emitida por Kevin McCarthy, vocero republicano de la Casa de Representantes, quien aseguró que la justicia en Estados Unidos está parcializada.

“Si eres el oponente político principal del presidente, el Departamento de Justicia tratará, literalmente, de llevarte a prisión y darte tiempo en la cárcel. Pero si eres el hijo del presidente, te ofrecen un trato amable“, dijo McCarthy, de acuerdo con el portal de noticias The Hill.

McCarthy se refería, evidentemente, al caso del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue acusado de 37 delitos federales por el mal manejo de documentos clasificados.

No obstante, a pesar de este trato llevado a cabo entre Hunter Biden y los fiscales estadounidenses, McCarthy insiste en que la Casa de Representantes continuará investigando al hijo del presidente por su presunta participación en un “esquema fraudulento” en conjunto con su padre, Joe Biden.

“Esto no afecta en nada a nuestra investigación. En realidad, debería impulsarla, porque el Departamento de Justicia no debería retener información ahora que hay una investigación abierta. Deberían facilitar toda la información que requiera el director del Comité de Contraloría del Congreso, James Comer”, indicó McCarthy a los reporteros, según reseñó The Hill.

Pese a esto, el vocero republicano del Congreso cuestionó al Departamento de Justicia por el modo en que ha manejado el trato con Hunter Biden.

“¿Cómo puede Hunter Biden declararse culpable, no pasar tiempo en la cárcel, y el Departamento de Justicia aún dice que hay una investigación y trata de evitar el acceso a información por parte de la Casa de Representantes? Eso es inaceptable, no puede ser“, aseveró.

El hijo del presidente Joe Biden llegó a un acuerdo de desviación previa al juicio en relación con un cargo de delito grave federal de posesión de un arma por parte de una persona que consume o es adicta a drogas ilegales, de acuerdo con la presentación de los fiscales en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Delaware.

La periodista de El Diario de Nueva York, Marlyn Montilla, explicó que este tipo de acuerdos exigen que se desestime el cargo penal vinculado si el acusado cumple con las condiciones del trato en un período de tiempo determinado.

