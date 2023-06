Mayoría de gerentes de contratación espían redes sociales para evaluar candidatos, revela estudio

ResumeBuilder.com encuestó a más de 1,000 gerentes de contratación para averiguar con qué frecuencia usan las redes sociales para evaluar candidatos y si las usan o no como una herramienta para encontrar respuestas a las preguntas que legalmente no pueden hacer.

En los Estados Unidos, existen leyes federales y estatales para prevenir prácticas laborales discriminatorias. Es contra la ley que un empleador discrimine a un solicitante de empleo debido a sus características físicas y, en general, las preguntas de la entrevista sobre las características físicas son ilegales para los empleadores.

La encuesta encontró que:

· El 74% de los gerentes de contratación dicen que usan las redes sociales para seleccionar candidatos.

· De ese grupo, el 55% dice que mira las redes sociales para asegurarse de que el candidato encaje bien en la cultura de la empresa.

· El 68% de los gerentes de contratación usan las redes sociales para encontrar respuestas a preguntas de entrevistas ilegales.

· El 85% de los que utilizan la pantalla a través de las redes sociales han rechazado candidatos por información obtenida.

· Como parte del proceso de evaluación, el 31% de los gerentes de contratación dicen que “siempre“ miran las redes sociales de los candidatos, mientras que el 44 % dice que “a veces” lo hace y el 13% dice que “rara vez” lo hace. Solo el 12% de los gerentes de contratación dicen que nunca ven las redes sociales de los candidatos como parte del proceso de evaluación.

· La práctica de mirar las redes sociales de los candidatos es “definitivamente” aceptable en su empresa según el 41% de los encuestados, mientras que el 36% piensa que lo es. Un porcentaje menor (6%) no cree que sea aceptable y un 2% sabe que no lo es. Un 14% adicional no está seguro de si se considera una práctica aceptable en su empresa.

· La mayoría (57%) de los gerentes de contratación que usan las redes sociales como parte de su proceso de evaluación dicen que ven las redes sociales de los candidatos antes de la entrevista, mientras que el 43% dice que normalmente las ven después.

· Facebook es la red social más vista, con un 83% eligiendo esta respuesta. Además, varios gerentes de contratación miran Instagram (50%), Twitter (31%) y TikTok (24%).

· La razón más común entre los gerentes de contratación para usar las redes sociales como parte de su proceso de evaluación es asegurarse de que el candidato encaje bien con la cultura (55%). Las razones adicionales incluyen buscar actividades ilegales (45%), satisfacer la curiosidad (34%) y ver si el candidato está interesado en su carrera (29%).

“Los solicitantes de empleo deben ser conscientes de que todo lo que publican puede ser encontrado por un empleador potencial, que puede basar sus decisiones de contratación en esta información, o incluso en un empleador actual”, dice Stacie Haller, asesora principal de carrera en ResumeBuilder.com.

