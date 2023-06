“No voy a ser el Ferguson del City”: Pep Guardiola da pista de su futuro a aplaca las comparaciones con ‘Sir Alex’

El entrenador español Pep Guardiola ha dado pistas sobre su futuro en el Manchester City y ha aplacado las comparaciones que le han hecho con Sir Alex Ferguson y su larga estadía en el Manchester United, equipo con el que estuvo durante casi 30 temporadas.

En una entrevista concedida al medio ‘Catalunya Radio’, Guardiola conversó en exclusiva con la periodista Monica Terribas, y aprovechó para hablar de su estadía con el City, donde viene de ganar la Champions League, pero dejó saber que no planea terminar su carrera allí.

“No seré el Ferguson del City. Estar 25-28 años, no. Quiero seguir con Cris -su mujer“, expresó el entrenador español entre risas sobre su futuro al frente de los ‘Sky Blue’.

Por otra parte, el excentrocampista se refirió al hecho de permanecer al frente de los ‘Citizens’ durante siete temporadas, más de las cuatro que estuvo con el técnico de su amado FC Barcelona, a lo que explicó que la prensa ha tenido mucho qué ver.

“Allí -en Inglaterra- es un partido de fútbol, durante la semana no ves un periodista. El día a día es más tranquilo. Es más relajado. Yo también tengo vida y aquí -en España- es todo más intenso”, argumentó.

Pep Guardiola viene aumentar su legado en el fútbol al convertirse en el primer director técnico que logra dos tripletes, en esta ocasión ganó la Premier League, FA Cup y Champions con el City. Anteriormente, con el Barcelona, conquistó LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

Por último, el catalán fue consultado sobre algunas críticas que ha recibido fuera del ámbito futbolístico, a lo que precisó que: “He intentado no molestar demasiado, pero son inevitables. Hay que aceptarlo. No estoy muy pendiente y menos estando en Mánchester. Si no quieres que te digan nada, te vas a trabajar de paleta, como mi padre“.