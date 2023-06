Agenda de NY: Qué hacer en Nueva York del 22 al 28 de junio

Omara Portuondo en el Sony Hall

Proveniente de La Habana, Cuba, Omara Portuondo es una leyenda de la música latina con una carrera que abarca más de medio siglo, interpretando diversos estilos de música cubana desde el bolero hasta la nueva trova. Ha colaborado ampliamente con artistas como el conjunto Buena Vista Social Club y Nat King Cole, por nombrar algunos. La voz de la artista de 92 años se apoderará del escenario del Sony Hall (235 W. 46th St.), como parte del Blue Note Jazz Festival, este jueves 22 de junio a partir de las 8:00 pm. Más información y entradas en: www.sonyhall.com/

Actividades en la Flatiron Public Plaza

Disfrute de las actividades de la “Flatiron Summer Series”, que cada verano regresa con clases gratuitas de gimnasia, bailes de salsa, arte público experiencial y un reloj de sol del solsticio de verano, todo en la Flatiron Public Plaza, a la sombra del famoso Flatiron Building. Con una duración de ocho semanas, la serie ya arrancó y concluirá el miércoles 9 de agosto. Este jueves, el Ensamble de Jazz Latino Benny López se presentará, brindando a los asistentes, independientemente de su experiencia y habilidad, la oportunidad de bailar salsa en vivo. Gratis. Para más información, visite: flatironnomad.nyc/summer2023.

Cortesía

Serie “Loisaida is Proud”

Este viernes 23 de junio, la serie “Loisaida is Proud” ofrecerá el taller inaugural de maquillaje de la comunidad Drag-U de Loisaida, una discusión sobre el proceso artístico de convertirse en Drag Queen y una oportunidad para los participantes de un espectáculo Drag. La serie continúa el sábado cuando el artista Gabriel Torres presente su instalación interactiva “Haus of Dust”, un viaje inmersivo sobre el abuso de sustancias en la comunidad queer latina. Además, durante todo el verano hasta agosto, Loisaida is Proud ofrecerá a todos los “artivistas trans” 10 horas de espacio accesible para usar con fines creativos o de ensayo. En el Loisaida Center (710 East 9th Street) .Más información: https://loisaida.org.

Foto: Ernesto Linnemann. “Homo-Venus”.

Festival de Danza en DUMBO

White Wave Dance celebra el 22º aniversario del Dumbo Dance Festival (DDF) el cual junta a los creadores de danza más innovadores de la actualidad, tanto emergentes como establecidos, y los trae a Brooklyn durante un fin de semana. Del 23 al 25 de junio, los amantes de este arte experimentarán una verdadera cornucopia de lo mejor de la danza contemporánea, con la participación de una gran variedad de grupos de Estados Unidos y de todo el mundo, lo que permite al público experimentar, de primera mano, la incomparable vitalidad del baile. En el Mark Morris Dance Center (3 Lafayette Ave, Brooklyn). Más información: www.whitewavedance.org

Cortesía White Wave Dance

Cine y jazz latino en Prospect Park

Este viernes 23 de junio disfrute de la programación latina del Festival BRIC 2023 Celebrate Brooklyn!, que estará brindando una proyección de la película Birdman (2014) de Alejandro González Iñárritu con el músico Antonio Sánchez interpretando en directo su partitura original. Sánchez, baterista de jazz y cuatro veces ganador del Grammy, compuso la música de la destacada cinta, que fue lanzada con elogios de la crítica, lo que lo convirtió rápidamente en uno de los bateristas de jazz más buscados del mundo. Estará acompañado de Takuya Kuroda, quien dobla las reglas del género, fusionando jazz, funk y hip-hop para crear sonidos únicos en la trompeta. Gratis. A las 7:00 pm en el Lena Horne Bandshell de Prospect Park (9th Street & Prospect Park West, Brooklyn). Más información: https://www.bricartsmedia.org.

El músico Antonio Sánchez./Cortesía

La gran fiesta del Dominican Taste Festival 2023

La tercera entrega del Dominican Taste Festival regresa al Alto Manhattan este sábado 24 y domingo 25 de junio, de 10 am a 8 pm, bajo el lema “Comer Juntos es Mejor”. Dedicado a la provincia San Juan de la Maguana, el evento gratuito se apoderará de varias cuadras de Washington Heights, desde la Plaza Quisqueya hasta La Marina ubicada a orillas del río Hudson, exhibiendo la diversidad de la cultura culinaria dominicana. Organizado por la Cámara Dominico Americana de Comercio con participación de numerosas instituciones y empresas, el festival gastronómico y cultural contará con las actuaciones de la orquesta Los Toros Band, el merenguero Ruby Pérez y otros reconocidos artistas; mientras que el pabellón gastronómico será dirigido por el chef Amilkar Gonell quien dirigirá varias muestras de cocina con la participación de reconocidos chefs de la isla y NYC. Para obtener más información, llame al (646) 326-6052 o escriba al correo electrónico dominicantastefestival@gmail.com.

Tambores venezolanos en el Lincoln Center

Celebre la tradición afrovenezolana de San Juan en una procesión, bailando y cantando al ritmo de los tambores. Esta fiesta fue originalmente una celebración esclava en las plantaciones de cacao y café en las costas caribeñas de Venezuela, y luego adoptada y sincretizada por la iglesia católica. Se celebra desde hace cientos de años durante el solsticio de verano y el nacimiento de San Juan Bautista. Será presentada por el grupo Tambor y Caña, un proyecto de música tradicional afrovenezolana con un enfoque experimental fundado en mayo de 2017 en Brooklyn. El evento gratuito es parte de la serie “Summer for the City”, y tendrá lugar este sábado 24 de junio a la 1:00 pm, en la Josie Robertson Plaza (10 Lincoln Center Plaza). Más información:https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city

Cortesía Lincoln Center

Un día de jazz en Queens

Este sábado 24 de junio, únase a la celebración de las artes y la cultura “Queens Rising” para un día de jazz latino gratuito en el Gantry Plaza State Park en Long Island City. El evento contará con tres conjuntos de música en vivo: Luisito Quintero & 3er Elemento (4:00 pm – 5:00 pm), este maestro percusionista nacido en Venezuela tiene más de 60 premios Grammy; Conjunto de jazz afrocubano Yosvany Terry (5:30 pm – 6:30 pm), compositor visionario que fusiona magistralmente los sonidos tradicionales de su Cuba natal con armonías sofisticadas; y Claudia Valentina Montes (7:00 pm – 8:00 pm); intérprete de boleros, rancheras, son jarocho, cumbias y piezas indígenas originales y clásicos. Más información: https://kupferbergcenter.org.

Cortesía

A reír con Carmen Lynch

La comediante de raíces españolas Carmen Lynch grabará su próximo especial el lunes 26 de junio, en el mundialmente famoso Comedy Cellar en Nueva York (117 MacDougal St.). Ya sea que esté sentada con su colega Tom Segura para un hilarante podcast de comedia completamente en español; como invitada en los shows nocturnos The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o The Late Show with Stephen Colbert; haciéndose viral en Tik Tok o actuando para audiencias con entradas agotadas, Lynch es una de las mejores comediantes de la ciudad. Más información: carmenlynch.com/tour