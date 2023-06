Campeona de la AMB Mayerlin Rivas reveló que un entrenador intentó abusar de ella

La boxeadora venezolana, Mayerlin ‘La Monita’ Rivas, se ha consagrado como una de las mejores pugilistas de Venezuela en los últimos años por su compromiso y poder en los cuadriláteros; este desempeño le permitió escalar posiciones hasta que finalmente se alzó monarca del título Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

A pesar de esto, la peleadora criolla destacó que no fue sencillo sobresalir en un deporte considerado para hombres y reveló que vivió complicados momentos que afectaron su crecimiento deportivo.

Estas declaraciones las realizó en entrevista para el portal Box MT, donde reveló que en un punto de su carrera uno de sus entrenadores intentó abusar sexualmente de ella y eso la llevó a casi colgar los guantes para siempre.

“Al principio siempre te quieren pasar por encima, porque tú eres mujer, y quieren como un poquito ponerte a hacer otra cosa, o quieren como aprovecharse de ti. Tuve un entrenador que se quiso aprovechar, abusar, pero gracias a Dios no lo hizo, porque yo en ese momento me defendí”, expresó.

GUADALAJARA, MEXICO – JUNE 10: Mayerlin Rivas celebrates with her belt after winning the WBA and Ring Magazine World Female Title 122 LB fight against Karina Fernandez at Domo Alcalde on June 10, 2022 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Refugio Ruiz/Getty Images)

“Siempre quieren abusar porque eres mujer y estás en un deporte de hombres, ‘desnúdate para pesarte, quítate toda la ropa, tienes que pesarte desnuda, porque yo soy tu entrenador, que no te dé pena’, pero esto no es así; aunque no todos son iguales”, agregó,

“La Monita” sostuvo que este incómodo momento de su vida la hizo perder las ganas de abandonar el boxeo, aunque destacó que decidió no rendirse y seguir adelante con sus objetivos.

“Sí, sentí como ganas de no seguir, sentí ganas de buscar otro rumbo, más que todo, pero de abandonar, tal vez no tanto, porque también decía: ‘no me van a vencer’, entonces quise tocar algunas puertas, y otras se me abrieron”, aseveró.

Rivas destacó que este hecho le permitió sacar un mayor carácter para alejarlo de su carrera; agregó que esto resultó positivo porque después conoció al entrenador Jorge Zerpa.

“Después tuve un buen entrenador, Jorge Zerpa, quien fue hacedor de muchos Campeones Mundiales, con él tuve una gran trayectoria, y me coroné e hicimos muchas defensas”, concluyó.

