Carlos Hermosillo lanza dardo a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti: “Debería renunciar por su mal manejo de Cruz Azul”

El histórico delantero de la Máquina de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, decidió lanzar un fuerte mensaje contra el actual director técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti luego de analizar el manejo del equipo que demostró en el ya culminado torneo Clausura 2023 de la Liga MX; destacó que no se sintió cómodo con el estilo de juego de la plantilla y que tampoco respalda el trato con el que fue tratado el histórico legendario entrenador.

Durante una entrevista ofrecida para AS México, Hermosillo consideró que Ricardo Ferretti debería renunciar del cuadro celeste al ser esta la mejor opción posible para su carrera y para el equipo; estas declaraciones surgen también con la reciente contratación de Jaime Ordiales como asesor del presidente Víctor Velázquez.

“El Tuca debería renunciar, creo que sería la mejor decisión. Es arroz con lo mismo (Jaime Ordiales), es una vergüenza, yo se lo dije al Conejo, ojalá que te respeten, pero estos hombres no tienen palabra, son obsoletos, son muy traicioneros, lo de Jaime Ordiales es una burla, es una burla total”, destacó.

El antiguo delantero de Cruz Azul agregó que la contratación de Ordiales representa un punto de incertidumbre para el equipo debido a que tras su salida no querían recibirlo en las instalaciones o hablar sobre él.

“Curiosamente un día me lo encontré en un partido de la selección en Estados Unidos y se puso a quererme convencer dándome datos, por favor, revisemos el curriculum de Jaime Ordiales y a ver lo que ha hecho en el fútbol mexicano. Si lo trae el Cruz Azul de regreso, pero cuando se fue no lo recibían en el vestidor, es la ineptitud en la que vive una institución pésimamente manejada por unos tipos que no tienen ni idea”, detalló Hermosillo.

A pesar de estas declaraciones los cementeros siguen realizando movimientos para mejorar sus filas de cara al torneo Apertura 2023 de la Liga MX, siendo la más reciente de estas contrataciones la del colombiano Diber Cambindo; la figura cafetera tendrá el objetivo de reforzar la ofensiva para sumar más goles en el campeonato.

