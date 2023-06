“Hubo un quiebre con la afición”, Messi rompe el silencio y habla sobre su salida del PSG

Lionel Messi llegó a París en el verano de 2021 como toda una estrella y con un recibimiento que paralizó la capital francesa. Dos años después el argentino deja el PSG casi entre abucheos y con algo de polémica.

Ese capítulo en la historia de Messi ya está cerrado y ahora jugará en la MLS con el Inter Miami, pero recientemente en una entrevista para Bein Sports, el campeón del mundo rompió el silencio y dio algunos detalles de lo tensa que terminó su etapa en París.

“Creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente“, soltó el atacante argentino.

Y es que Messi fue abucheado en múltiples ocasiones por la propia afición del PSG en el Parque de los Príncipes, incluso en situaciones donde el equipo ganaba partidos.

Sin embargo Messi prefiere quedarse con los buenos momentos que vivió durante sus dos temporadas en el PSG. “Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota”, expresó.

Difícil adaptación

Por otro lado el capitán de la Albiceleste también comentó lo difícil que fue para él y su familia la adaptación a una nueva ciudad y un nuevo club, pues Messi venía de jugar desde muy temprana edad en el FC Barcelona. Y este proceso se reflejó en su juego, ya que la primera temporada de Messi en PSG fue de un rendimiento muy bajo comparado a su nivel habitual.

“Fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada. Tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mi familia y para mí… Fue complicado”, lanzó el rosarino.

Además “la Pulga” explicó por qué eligió ir al PSG una vez que no pudo renovar su contrato con el FC Barcelona. “Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido. Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucha sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club”, cerró.

