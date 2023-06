¡Increíble! Trabajadores con tiempo libre ilimitado desaprovechan vacaciones, según estudio

ResumeBuilder.com realizó un estudio en el que encuestó a 1,351 trabajadores corporativos estadounidenses a tiempo completo que han estado en la misma empresa durante un año o más para preguntarles sobre sus políticas de vacaciones.

El sitio para elaborar curriculums encontró que no todos los empleados con tiempo libre pagado (PTO) ilimitado parecen aprovecharlo, pues 1 de cada 8 trabajadores con este beneficio no tomó días libres en el último año.

“Tener tiempo libre remunerado por ilimitado suena como un beneficio soñado para muchos trabajadores, razón por la cual las empresas lo han utilizado como una herramienta de reclutamiento. Sin embargo, no todos los empleados con este beneficio parecen aprovecharlo”, señala ResumeBuilder.com. en el reporte.

Entre los resultados clave que encontró el estudio, se señala que:

· El 5% de los encuestados dice que tiene una política de tiempo libre remunerado (PTO) ilimitado, mientras que el 89% dice que se le da un número específico de PTO por año y el 6% dice que no se le da PTO.

· La mitad de los trabajadores quieren PTO ilimitado.

· El 100% de los trabajadores con PTO ilimitado encuestados se tomó menos de 10 días libres en el último año.

· Los trabajadores con PTO ilimitado se toman menos tiempo libre y es más probable que trabajen en días libres que aquellos con permisos especificados.

· 4 de cada 10 trabajadores con PTO ilimitado se tomarán menos de 3 días libres este verano.

El 12% de los empleados con PTO ilimitado dice que no se tomó un solo día libre en los últimos 12 meses, en comparación con solo el 4% de los trabajadores con un número fijo de PTO.

· El 7% de los trabajadores con PTO ilimitado dice que no se tomará un día libre este verano y el 35% dice que se tomará 3 días o menos.

Cuando se les preguntó a los trabajadores con PTO ilimitado por qué se tomaron tan poco tiempo libre el año pasado, contestaron:

· Estaban muy ocupados por el trabajo (62%)

· Miedo de volver a trabajar demasiado (29%)

· No querer parecer perezoso (26%)

· No estoy seguro de cuánto tiempo libre tomar (20%)

· La cultura de la empresa desalienta las vacaciones (17%)

· El jefe no se tomó mucho tiempo libre (12 %)

“Ofrecer PTO ilimitado es un gran beneficio para atraer y retener talento”, dice la asesora principal de carrera Stacie Haller. “A los empleados les encanta saber que tienen los días que necesitan no solo para vacaciones sino también para cualquier motivo personal”.

“No hay un número mágico de cuántos días libres debe tomarse una persona, pero los empleados definitivamente necesitan tiempo libre para recargar energías. Más empresas están poniendo en marcha planes de cobertura, para que los empleados puedan tomarse un tiempo libre sin sentir que necesitan trabajar mientras están fuera o sin temor a volver a una gran carga de trabajo. El PTO ilimitado debería tratarse de reducir el estrés y el agotamiento de los empleados, no de crear más“, agregó Haller.

Para más detalles del estudio, ingrese aquí.

