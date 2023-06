Joana Sanz reacciona a la entrevista de Dani Alves y demuestra que no le interesa el futuro del futbolista brasileño

El caso de Dani Alves luego de ser acusado por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona, en España, se ha convertido en uno de los sucesos vinculados al mundo deportivo más preocupantes del último año; a pesar de las constantes solicitudes de la prensa para liberar al jugador brasileño las autoridades no le han otorgado este derecho debido al riesgo de una posible huida a Brasil.

El jugador ofreció el pasado miércoles su primera entrevista desde la cárcel Brians II a la periodista de ‘La Vanguardia’, Mayka Navarro, con el objetivo de hablar sobre todo lo que ha vivido dentro de prisión; en sus declaraciones el antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM aseguró que mintió ante el juzgado porque tenía miedo de perder a su esposa.

“Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa“, detalló Dani Alves al hacer referencia sobre el amor que le tiene a la modelo española Joana Sanz.

A pesar de este intento por parte del lateral brasileño en intentar recuperar el amor de su esposa, Sanz destacó que no le interesan ninguna de las palabras que pueda decir Dani Alves a los medios de comunicación y que aún así continuará con su objetivo de alcanzar su divorcio.

“Al enterarme me ha bajado el azúcar, no me quiero posicionar en nada de lo que salga“, manifestó Joana Sanz en unas palabras ofrecidas a la periodista Leticia Requejo; recordemos que la modelo se mudó hace unas semanas a la ciudad de Madrid para alejarse de todo lo vinculado con el histórico futbolista.

“Paso totalmente, que Dani haga y deshaga y hable todo lo que le apetezca (…) Yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dani“, agregó.

