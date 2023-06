Rechazo a aumento en rentas en apartamentos de NYC: lo califican como una “bofetada”

Ni los ruegos, ni clamores, ni testimonios que cientos de inquilinos de los cinco condados que aseguran estar ya “con el agua al cuello” hicieron a la Ciudad, ni los rezos para que se diera un milagro, y que se congelaran los arriendos en más de 1 millón de apartamentos de renta regulada en Nueva York, sirvieron de nada. La renta subirá 3% en contratos nuevos y renovaciones de 1 año, y entre 2.75% y 3.2% para contratos de 2 años firmados a partir del 1 de octubre próximo y hasta el 30 de septiembre de 2024.

Así lo decidió la noche del miércoles la Junta Reguladora de Alquileres de la Ciudad de Nueva York, tras una votación de 5 a 4 que, en palabras de neoyorquinos como Sebastián Martínez, cayó como “un balde de agua fría” y “una bofetada a los inquilinos”.

La decisión del organismo regulador, compuesto por 9 miembros, nombrados por el alcalde Eric Adams, de inmediato generó voces de rechazo entre arrendatarios que viven en unidades de vivienda regulada, y de paso encendió las alarmas entre aquellos que anticipan que en momentos en que los neoyorquinos más vulnerables no acaban de reponerse a la pandemia y a los coletazos de la inflación, empujar semejante incremento pondrá en riesgo de desalojo a miles de familias, aumentando el desamparo que ya tiene a más de 90,000 personas viviendo en albergues, calles y el metro. Esta, la segunda alza considerable en dos años consecutivos, pues el año pasado el incremento fue de 3.25% en arrendamientos de un año y 5% en contratos de dos años.

“Más de la mitad de todos los hogares no pueden permitirse vivir en la ciudad de Nueva York, sin embargo, la Junta de Directrices de Alquiler del alcalde Adams votó a favor de aumentar los alquileres de millones de neoyorquinos que trabajan”, aseguró Sabrina Adaba, miembro del capítulo del NYWFP (Partido de las Familias Trabajadoras) del condado de El Bronx. “Estos últimos aumentos empujarán a más familias al límite y solo empeorarán la crisis de desalojo. Una y otra vez, el liderazgo ejecutivo de Nueva York no ha logrado abordar la crisis de la vivienda”.

La líder de El Bronx advirtió que sin la lucha de los inquilinos en el proceso de aumento de rentas, el resultado hubiese podido ser peor, pues los caseros llegaron a pedir el 15% de incrementos.

“El hecho de que los aumentos no fueran más altos, a pesar de que el alcalde Adams llenó la Junta de compinches de bienes raíces, es un testimonio del coraje de los inquilinos que, en un condado tras otro, se presentaron para hacer oír su voz”, destacó Adaba.

Adriene Holder, abogada principal de Práctica Civil de la organización de defensa Legal Aid Society y exmiembro de la Junta Reguladora de Alquileres (RGB) de la ciudad de Nueva York, manifestó que con la votación para aumentar los alquileres de muchos vecinos vulnerables, más neoyorquinos se verán desplazados de sus hogares y comunidades hacia las calles o a refugios locales.

“Como se detalla en un informe emitido por el personal de la Junta en abril pasado, la mayoría de los inquilinos en unidades con alquiler estabilizado ya tienen una carga de alquiler significativa. Además, otro informe reciente reveló que la ciudad de Nueva York se encuentra en medio de la peor crisis de asequibilidad de las últimas dos décadas”, dijo la abogada. “Este aumento deliberado de la Junta es una política inmoral y mala que profundizará la crisis local de personas sin hogar y desalojos que Albany y la Ciudad parecen incapaces y no dispuestos a abordar (…) y tendrán consecuencias devastadoras para los neoyorquinos que más necesitan asistencia, atención y un lugar al que llamar hogar”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, uno de los líderes neoyorquinos que más urgió a la Ciudad frenar los aumentos, calificó el anunció como “un fracaso y una carga insostenible para los inquilinos de toda la ciudad de Nueva York”, y criticó el liderazgo de los mandatarios de la Gran Manzana y en especial del Estado al dejar en el tintero protecciones a inquilinos y promoción de viviendas asequibles.

“La Junta de Pautas de Renta está lista para aumentar desastrosamente las rentas ya que Albany ha fallado colosalmente en la entrega de cualquier alivio en la crisis de vivienda. En esto la gobernadora Hochul ha sido terrible aquí, debe proporcionar liderazgo y la Legislatura debe tener una sesión especial ahora y resolverlo”, dijo Williams, insistiendo en que hay que meterle mano a los problemas sistémicos, pues las rentas aumentarán ante la falta de vivienda. “Los alquileres ya están en máximos históricos, y el año pasado la Junta aprobó el aumento más pronunciado en una década. Un aumento adicional solo hará que la ciudad se hunda más en la crisis de la vivienda y la falta de vivienda, y sacará a los neoyorquinos de sus hogares”.

El Defensor destacó que la Junta Reguladora de Alquileres no escuchó las voces de los inquilinos, y aunque reconoció que algunos propietarios, particularmente los de pequeña escala, enfrentan desafíos financieros, ante los cuales la ciudad y el Estado deberían hacer esfuerzos para mejorar el acceso a los programas que les brindan apoyo, dijo que la solución no puede ser “exigir más y más dinero a los inquilinos que simplemente no tienen“.

Michael Tobman, de la Asociación de Estabilización de Rentas, que representa a miles de propietarios de edificios pequeños de la ciudad, defendió los aumentos y aseguró que la inflación, los aumentos de impuestos y los seguros necesitan incluso un aumento de alquileres mucho más alto al que fue aprobado, y criticó a la pasada Administración municipal que congeló las rentas.

“Sigue siendo mejor que el año irresponsable e imprudente De Blasio, pero no del todo bueno porque faltó la apreciación del aumento de los costos que los propietarios de edificios siempre enfrentamos”, dijo el casero.

Y en medio de las severas críticas por los elevados incrementos que aprobó la Junta, el Alcalde, Eric Adams, no solo las esquivó sino que aplaudió al organismo por lo que consideró un buen trabajo.

“Quiero agradecer a los miembros de la Junta de Pautas de Renta por su trabajo extremadamente importante y extremadamente difícil para proteger a los inquilinos de los aumentos de renta insostenibles, al mismo tiempo que se aseguran de que los pequeños propietarios tengan los recursos necesarios para mantener sus edificios y preservar viviendas asequibles y de alta calidad para todos los neoyorquinos”, dijo el Alcalde de Nueva York. “Encontrar el equilibrio correcto nunca es fácil, pero creo que la junta lo ha hecho este año, como lo demuestran los votos afirmativos de los inquilinos y los representantes públicos. También sabemos que la verdadera solución a la crisis de viviendas asequibles requiere construir más viviendas; eso significa que la ciudad de Nueva York tenga las herramientas que necesita para construir las viviendas que los neoyorquinos merecen”.

Desde otra orilla de la Ciudad, la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, marcó su diferencia con la Administración del Alcalde y no solo no consideró que los incrementos sean un asunto positivo y balanceado, como dijo el burgomaestre, sino que se sumó al rosario de preocupaciones de inquilinos y activistas.

“El voto de la Junta de Directrices de Alquiler para autorizar aumentos de alquiler, aunque se encuentra en el extremo inferior de los rangos propuestos, solo exacerbará aún más la crisis de vivienda y personas sin hogar en nuestras comunidades en un momento en que los neoyorquinos menos pueden pagarlo”, dijo la jefe del órgano legislativo de la Gran Manzana, lanzando un fuerte dardo al mandatario local por lo que calificó como una intervención inadecuada a medida que se disparan los desalojos, y por proponer un presupuesto que carece de las inversiones en vivienda necesarias.

“A medida que nuestra ciudad lidia con una población en refugios récord, una escasez de viviendas asequibles que no disminuye y costos crecientes, los inquilinos de la ciudad de Nueva York luchan cada vez más para llegar a fin de mes. Esto dañará a nuestras comunidades, profundizará la falta de asequibilidad y dificultará aún más que los neoyorquinos permanezcan en sus hogares y trabajen en la ciudad que aman”, dijo la jefa del Concejo Municipal. “Estos aumentos de alquiler solo alimentarán nuestra crisis de vivienda a menos que el presupuesto de la Ciudad invierta en soluciones de vivienda que eviten los desalojos y la falta de vivienda, y garantice que las agencias de la ciudad cuenten con el apoyo para promoverlas. Instamos al Alcalde a unirse al Concejo para apoyar las inversiones en vivienda que se agregan al presupuesto”.

Incrementos a la renta en NYC en cifras